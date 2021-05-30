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房市／室內裝修別漏掉這些費用　動輒上萬

▲室內裝修若涉及分間牆變更等工程，依法要申請許可證。（圖／雅浩室內裝修設計）
▲室內裝修若涉及分間牆變更等工程，依法要申請許可證。（圖／雅浩室內裝修設計）

財經中心/綜合報導

2021-05-30 08:30:00

進行室內裝修除了設計及施工費用，還可能依不同的個案狀況，另需支付室內裝修許可申請費用、監管費、完工清潔費等，由於各項目動輒是上萬元支出，專家提醒消費者規劃預算時，最好一併列入考量。

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有網友分享室內裝修的經驗，原以為向管委會申請施工並繳納保證金即可，但遭檢舉才發現需另向縣市政府申請室內裝修許可，這也是一筆上萬元的費用。室內裝修除了設計與施工費用，還需哪些較大筆支出？信義居家逐一盤點，包括向管委會繳納的保證金、公共區域保護工程費用，部分工程另需向主管機關申請室內裝修許可，此外，若需廠商幫忙監工，也要負擔監工管理費，最後則是清潔費用。

信義居家表示，除非透天或公寓，一般大樓普遍會要求屋主需裝修時，應繳納保證金給管委會，並告知施工期限，依天數繳交清潔費；因會有搬運建材及工程車進出，也會要求施作公共空間保護工程，收費則視各社區規範而定。

接著，當工程涉及固著於建築物的天花板裝修、內部牆面裝修、高度超過地板1.2公尺的隔屏、分間牆變更等，依法須申請縣市主管機關許可證，否則可依《建築法》處以罰鍰並限期改善；換言之，粉刷、貼壁紙、地磚重貼則不需申請。信義居家表示，除政府規費，因涉及消防逃生動線、建物承重與結構安全等專業事項，需由建築師畫圖並認證，申請費用各縣市不一，但約需6至8萬元左右。

進入正式裝修工程時，還會有一筆監工管理費用（監管費）。信義居家表示，除非屋主有相關經驗、懂得工序安排，也有時間每天監工，否則無論請設計公司或一般統包廠商，都會有這筆監管費的支出，主要就是由專業廠商每天替屋主到現場掌握工程進度並回報，同時也要負責調度工序等，費用依工程複雜度，約會落在總工程款5%至10%之間。

信義居家表示，當整體工程告一段落，由於各項工程會有許多大型廢棄或粉塵產生，一般還需事後清潔的費用。清潔可依規模及細緻程度分為「粗清」與「細清」，其中，經過細清後的房子基本上就可直接入住，不需另外打掃，因此依櫃體多寡、坪數大小，專案費用約為2萬元左右。

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