房市／室內裝修別漏掉這些費用　動輒上萬

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信義居家表示，除非透天或公寓，一般大樓普遍會要求屋主需裝修時，應繳納保證金給管委會，並告知施工期限，依天數繳交清潔費；因會有搬運建材及工程車進出，也會要求施作公共空間保護工程，收費則視各社區規範而定。
接著，當工程涉及固著於建築物的天花板裝修、內部牆面裝修、高度超過地板1.2公尺的隔屏、分間牆變更等，依法須申請縣市主管機關許可證，否則可依《建築法》處以罰鍰並限期改善；換言之，粉刷、貼壁紙、地磚重貼則不需申請。信義居家表示，除政府規費，因涉及消防逃生動線、建物承重與結構安全等專業事項，需由建築師畫圖並認證，申請費用各縣市不一，但約需6至8萬元左右。
進入正式裝修工程時，還會有一筆監工管理費用（監管費）。信義居家表示，除非屋主有相關經驗、懂得工序安排，也有時間每天監工，否則無論請設計公司或一般統包廠商，都會有這筆監管費的支出，主要就是由專業廠商每天替屋主到現場掌握工程進度並回報，同時也要負責調度工序等，費用依工程複雜度，約會落在總工程款5%至10%之間。
信義居家表示，當整體工程告一段落，由於各項工程會有許多大型廢棄或粉塵產生，一般還需事後清潔的費用。清潔可依規模及細緻程度分為「粗清」與「細清」，其中，經過細清後的房子基本上就可直接入住，不需另外打掃，因此依櫃體多寡、坪數大小，專案費用約為2萬元左右。