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去年防疫亮眼！謝金河曝「最擔心的事」：疫苗國家隊在哪

▲本土疫情大爆發，謝金河憂心表示比起去年台灣口罩國家隊表現亮眼，「這個時候，大家期待的疫苗國家隊在哪裏？」。（圖／NOWnews資料照片）
▲本土疫情大爆發，謝金河憂心表示比起去年台灣口罩國家隊表現亮眼，「這個時候，大家期待的疫苗國家隊在哪裏？」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 23:16:37

國內近期新冠疫情爆發，全台宣布延長三級警戒，進入防疫下半場。財信傳媒董事長謝金河提到，去年台灣的「口罩國家隊」讓我們撐過了一年多的好日子，但這次防疫出現了破口，我們沒有上次的幸運，關鍵在台灣沒有組成「疫苗國家隊」。

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謝金河提到，去年1月23日武漢宣布封城，台灣在第一時間關閉國境，同時未雨綢繆組成口罩國家隊，在口罩業者及工具機產業的通力合作下，台灣的口罩生產量很快突破日產1000萬片，在防疫作戰中，台灣得到很大的肯定，還打出「Taiwan Can Help！」的口號。

直到去年5月開始推動防疫新生活，謝金河到了竹北生醫園區去看高端疫苗及台康，也到潭子去看詹啓賢董事長領軍的國光生技考察台灣的疫苗國家隊，「我心中一直有個想法，疫情如果蔓延下去，疫苗會成為國力競技的指標，下一步是強國一定以舉國之力發展疫苗，台灣在兩岸敏感的時刻，如果疫苗受制於人，未來面對的考驗一定很沈重，因為中國一定會以名種手段阻止台灣取得疫苗，台灣如果沒有疫苗，島內各種力量一定會群起要求台灣要接受中國疫苗」。

▲首批莫德納疫苗在28日傍晚抵台，由於明日又是週末，總統蔡英文再度呼籲民眾非必要別出門。（圖／取自蔡英文臉書）
▲首批莫德納疫苗在28日傍晚抵台，由於明日又是週末，總統蔡英文再度呼籲民眾非必要別出門。（圖／取自蔡英文臉書）
謝金河指出，他前往高端參訪時，特別向高端公司表示，這是偉大、神聖的志業，高端與美國國家衞生院合作，與Moderna系出同門，如果，台灣的疫苗國家隊能超前部署，台灣的防疫表現會更受肯定。沒想到的是，這次疫情來得又急又猛，所有的人都在談論疫苗，這個時候疫情指揮中心又有很多地方說不清楚，「這回全島壓力爆棚，去年我最擔心的事，看起來要發生了！」。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，外界也關注疫苗的規劃。圖為AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，外界也關注疫苗的規劃。圖為AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）
謝金河擔憂表示，現在中國涉台系統開始使力，有些地方政府要自掏腰包買疫苗，政府如何應對？國產疫苗到底進度如何？他認為此時主政者應該要讓資訊充分揭露，儘量解除民眾的恐慌及疑慮。「我把美國的輝瑞製藥股價和台灣的高端疫苗比對一下，輝瑞已經生產數億支疫苗，但股價沒有什麼波動，我們高端疫苗還沒有上路，股價漲了近10倍！」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
最後他也提到，這些年政府給了生技產業很多租稅優惠及資源，但南韓今年前4月快篩檢測及生物製劑出口值超過11億美元，台灣產值很少，只有股價跳動很活躍，「這是我們要反省的」，同時他也感嘆，「書到用時方恨少，這個時候，大家期待的疫苗國家隊在哪裏？過去一年，我的憂心浮上心頭！」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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