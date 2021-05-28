去年防疫亮眼！謝金河曝「最擔心的事」：疫苗國家隊在哪

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直到去年5月開始推動防疫新生活，謝金河到了竹北生醫園區去看高端疫苗及台康，也到潭子去看詹啓賢董事長領軍的國光生技考察台灣的疫苗國家隊，「我心中一直有個想法，疫情如果蔓延下去，疫苗會成為國力競技的指標，下一步是強國一定以舉國之力發展疫苗，台灣在兩岸敏感的時刻，如果疫苗受制於人，未來面對的考驗一定很沈重，因為中國一定會以名種手段阻止台灣取得疫苗，台灣如果沒有疫苗，島內各種力量一定會群起要求台灣要接受中國疫苗」。
謝金河指出，他前往高端參訪時，特別向高端公司表示，這是偉大、神聖的志業，高端與美國國家衞生院合作，與Moderna系出同門，如果，台灣的疫苗國家隊能超前部署，台灣的防疫表現會更受肯定。沒想到的是，這次疫情來得又急又猛，所有的人都在談論疫苗，這個時候疫情指揮中心又有很多地方說不清楚，「這回全島壓力爆棚，去年我最擔心的事，看起來要發生了！」。
謝金河擔憂表示，現在中國涉台系統開始使力，有些地方政府要自掏腰包買疫苗，政府如何應對？國產疫苗到底進度如何？他認為此時主政者應該要讓資訊充分揭露，儘量解除民眾的恐慌及疑慮。「我把美國的輝瑞製藥股價和台灣的高端疫苗比對一下，輝瑞已經生產數億支疫苗，但股價沒有什麼波動，我們高端疫苗還沒有上路，股價漲了近10倍！」。
最後他也提到，這些年政府給了生技產業很多租稅優惠及資源，但南韓今年前4月快篩檢測及生物製劑出口值超過11億美元，台灣產值很少，只有股價跳動很活躍，「這是我們要反省的」，同時他也感嘆，「書到用時方恨少，這個時候，大家期待的疫苗國家隊在哪裏？過去一年，我的憂心浮上心頭！」。（編輯：楊智傑）
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