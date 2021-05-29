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「煎魚腸」口感不美味？食客抖出絕妙吃法：內行人才會懂

▲「煎魚腸」口感不美味？食客抖出絕妙吃法。（圖／翻攝自PTT）
▲「煎魚腸」口感不美味？食客抖出絕妙吃法。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 09:48:00

現代人對於飲食部分越來越要求，美味特殊的小點總時常讓人讚不絕口，而近日就有網友在網路上表示「煎魚腸」的口感不美味，沒想到就有食客抖出了絕妙吃法，直言「內行人才會懂」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「吃過煎魚腸嗎？」的文章表示，「昨天去虱目魚專賣店，好奇煎魚腸味道，就點了一盤，覺得有點太油太膩」，原PO更接著說「而且除了腸子，好像還有其他器官，大家吃過煎魚腸嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲虱目魚。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
▲虱目魚。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
網友們紛紛留言表示「好吃」、「要好吃就要極其生鮮」、「這超好吃」、「只有去台南才會吃」、「煎酥酥脆脆的很好吃，煮湯也很好喝」、「就是要煎到恰恰，沾上胡椒鹽，好吃」，但也有人直言「川燙魚腸才是真美味，比生魚片難處理，內行人才懂得美味，你想買都很難買到，而『煎魚腸』會跟辣椒或薑一起吃，這樣比較不會覺得腥」。

事實上，「煎魚腸」是台南經典美食，每天限時限量，如果不夠早起是吃不到的，賣魚腸的店家通常都是凌晨4、5點就開門，8點後想吃幾乎很難買到，饕客們也直言「想吃真的要夠早起才有機會買到」。（編輯：王柏文）

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