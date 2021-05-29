吳宗憲前世是「猴子」　命理師再曝疫情趨緩時間點

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節目邀來命理師，勾起吳宗憲的好奇，想知道自己的前世是什麼？命理師小孟的答案是猴子，而且三世都是，這讓吳宗憲傻眼：「本來以為該不會是什麼青樓女子，結果竟然是猴精！」正當全場一陣大笑時，呂文婉一席犀利言詞，讓氣氛頓時凍結：「你們憑什麼坐在這邊？命理師真的很好當，誰知道你的前世是根據什麼？」指出名嘴上節目做足功課，敢直言都得有憑有據，不然可是會被告！
雙方戰火持續延燒，首先探討的議題是「諾富特群聚感染恐擴大，陳時中：社區風險要觀察至5月中」，呂文婉認為大家最該防備的就是社區感染，不論當下疫情是否緩解都應警惕：「台灣可是被國際讚賞為防疫優等生，但其實是兩面刃，大家可能會認為我在台灣很安全，防疫就開始鬆懈。」
此話一出卻被詹惟中猛攻：「說的內容跟報紙如出一轍，我不知道台灣的政論節目名嘴為什麼這麼好過日子？」他以撲克牌占卜來分析6至8月的疫情趨勢，而6月抽到黑牌，詹惟中解釋其中含意：「這代表責任、權力、壓力都會非常大，情況可能沒有趨緩但不至於失控。」他接著解析代表7、8月的牌意：「7月因為大家的警覺心非常強，心連心讓疫情趨緩，8月則會讓大家有錢可賺生意興隆。」
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。