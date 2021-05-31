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傅孟柏瘋癲玩角色　用「詭譎笑容」交易愛情

▲傅孟柏飾演銷售代表Paul。（圖／LINE TV提供）
▲傅孟柏飾演銷售代表Paul。（圖／LINE TV提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-31 08:00:00

台劇《愛的奧特萊斯》首度推出「直式微想劇」，邀觀眾一起談一場3分鐘的愛情，除了浪漫的故事情節，也集合奇幻懸疑、異次元電玩、BL等青春元素，演員傅孟柏自曝是全片中「最瘋狂也最奇怪的」，他解釋拍攝該劇是接近殺青時才加入演出，一度深怕大家認為私下的他就是如此「瘋瘋癲癲」，但為了完整角色演出，他更加碼把自己「卡通化」，預計要讓大家看見他如何翻轉自己，玩出角色火花。

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▲傅孟柏把角色卡通化，怕被誤會私下也瘋癲。（圖／LINE
▲傅孟柏把角色卡通化，怕被誤會私下也瘋癲。（圖／LINE TV提供）
曾因《最後的詩句》拿下金鐘獎迷你劇集視帝的傅孟柏，這回演出是劇中最大彩蛋，他詮釋一位穿著體面、掛著招牌假笑的銷售代表Paul，除了意外開啟了角色們「愛的奧特萊斯」奇幻之旅，為他們進行愛情交易外，也激盪出戀愛漣漪與誘發內心夢想。不過劇中的他最常使用的就是「詭譎神秘的笑容」，跟過往演出情緒很重的角色相對在心情上愉快許多，雖展露了不同的形象，但卻演來過癮，「有一場整場戲都在綠幕裡拍攝，有一種在拍《復仇者聯盟》的感覺，當時就一直想著到時候的特效會長什麼樣」。

▲傅孟柏在綠幕拍攝像是演《復仇者聯盟》。（圖／齊心娛樂提供）
▲傅孟柏形容在綠幕前拍攝像是演《復仇者聯盟》。（圖／齊心娛樂提供）
《愛的奧特萊斯》在演出的戲劇型態上，相較以往常見的戲劇就有明顯不同，傅孟柏形容光是因應「直式」的播映方式，就限制了演員的走位，但他也為此發展了十分鮮明的特色，「為了呈現我劇中十分花俏三八的性格，所以設計角色是一個很愛在原地轉圈圈的風格」。他也透露這次角色與自己很難有連結度，但私下的自己也挺愛「轉圈圈」，雖然在節奏的掌握上和以往的角色差別甚大，但在每集僅有限長度中，他出場時間就僅濃縮到幾秒而已，所以得在非常短的時間內傳遞劇本的訊息，在完整形塑角色魅力下，動作相對特別誇大，《愛的奧特萊斯》6月17日起中午12點30分於LINE TV首播。

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