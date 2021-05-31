COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

賽普勒斯改選國會　選民關切貪腐和移民問題

▲賽普勒斯5月30日舉行國會選舉，貪腐、移民問題以及與土耳其的關係是選民最關切的議題。（圖／美聯社／達志影像）
▲賽普勒斯5月30日舉行國會選舉，貪腐、移民問題以及與土耳其的關係是選民最關切的議題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-31 08:58:13

（中央社賽普勒斯尼柯希亞30日綜合外電報導）地中海島國賽普勒斯今天舉行國會選舉。目前賽國民眾正對政府的「黃金護照」貪腐醜聞感到不滿，同時移民疑慮也成為極端民族主義者操作的議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，如同以往，這次選舉僅限在政府控制區舉行，不包括北部1/3被北賽普勒斯土耳其共和國（TRNC）掌控的區域。

尼柯希亞大學（University of Nicosia）歷史與政治學教授佛斯特曼（Hubert Faustmann）表示：「選民受夠政治菁英和國會，非常不開心。人民厭倦社會上貪腐成風。」

賽普勒斯去年11月廢止引發爭議、以投資換護照的「黃金護照」計畫前，曾遭半島電視台（Al Jazeera）紀錄片踢爆，有記者假扮掮客，宣稱試圖替犯過罪的中國富商取得賽普勒斯護照。

結果國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）和一名在野黨議員被偷拍到嘗試促成，使國會飽受抨擊。兩人隨後下台，但堅稱自己是無辜的。

另一項選舉議題則是移民。根據歐盟統計局（Eurostat），若按人口計算，賽普勒斯在歐洲聯盟（EU）27國當中，收容最多的首次尋求庇護者。政府曾表示，由於源自戰亂國家敘利亞和其他地方的移民潮，賽普勒斯已處於「緊急狀態」。

這次選舉不同以往的是，島上希臘裔與土耳其裔族群數十年來的分裂，在競選期間扮演的角色極少。

兩個族群上一輪獲聯合國（UN）支持的統一談判，在2017年破局。聯合國上月在瑞士日內瓦的峰會，也未能替重啟談判達成共識。

預料保守派民主大會黨（DISY）選後仍會是國會最大黨，但席次依然無法過半，迫使總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）繼續透過少數政府來統治國家。

依照賽普勒斯政府行政體系，總統是另外選舉產生，但這次國會改選可衡量阿納斯塔西亞迪斯的支持度。他的任期要到2023年才結束。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100530

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.18%22.82%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.77%5.23%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.58%15.42%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀