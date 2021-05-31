堅信新冠是從實驗室外洩 蓬佩奧：未來恐有更多病毒洩漏
美國《華爾街日報》日前披露了武漢病毒實驗室3名研究員，2019年10月就曾因身體不適求醫，再次掀起新冠病毒是否由實驗室洩漏的爭議，美國總統拜登(Joe Biden)上週也表示，希望情報部門加倍努力調查疫情源頭，包括病毒是否由武漢實驗室洩漏的可能性，並在90天內提交報告。就連美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上週末也在接受美媒訪問時重申，有證據可以證明，病毒來自武漢病毒實驗室，還說實驗室仍在進行秘密軍事實驗，未來不排除還會有其他致命病毒洩漏。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-31 08:47:17
根據《福斯新聞》報導，蓬佩奧29日接受訪問時表示，雖然中方對外一直宣稱，實驗室只進行一般的實驗研究，但他很肯定這些實驗與解放軍有關，很可能被用在軍事用途上，而且病毒實驗室目前也仍在運作。
蓬佩奧還提到，中國拒絕告訴美國實驗室裡有什麼，也拒絕陳述其從事民間研究及軍方活動的性質，還拒絕讓世界衞生組織(World Health Organization, WHO)進行徹底的調查，希望美國共和、民主兩黨能合作並對北京施壓，讓中方負起責任對外說明。
蓬佩奧也提醒，拜登政府需要調查該病毒是如何產生，以及武漢病毒實驗室究竟曾發生什麼事，警告：「實驗室仍在運行，可能仍在進行與導致病毒洩漏有關的類似研究」，未來恐怕還會有更多病毒洩漏。
美國並不是唯一重提病毒洩漏論的國家，英國《星期日泰晤士報》30日也報導，指出英國情報界經過一番評估後，認為「實驗室外洩病毒」這個理論是「可能的」(feasible)。
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