紓困預算加碼 立院要求地方預算須佔10％、進離島需快篩
立法院今（31）日三讀通過紓困條例部分條文修正案，追加4,200億預算，將整體紓困預算上修至8,400億；朝野黨團也附帶決議，要求行政院此次在編列預算時，須將地方政府的預算比例將從6％提升至10％。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-31 13:55:03
立法院朝野黨團在紓困條例修正案附帶決議中提到，有鑒於本次紓困條例追加4,200億，其中僅有6％分配給各地方政府用於防治疫情等使用，然近日新冠肺炎疫情日益增溫，地方政府因苦無經費只能坐等中央協助防疫等工作，嚴重影響民眾各項生活，爰要求未來行政院再次編列追加預算時，必須將補助地方政府的預算比例提升至10％。
另外，近期離島開始出現確診個案，引發當地民眾恐慌，由於離島醫療資源相對不足，要求中央流行疫情指揮中心（CDC）針對通往離島之本島機場、港口於本條例通過1週內設置快篩站，對進入離島的民眾進行全面篩檢，阻絕病毒侵入離島。
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