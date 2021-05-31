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佛光山為疫苗已拜會指揮中心！陳宗彥：提供單一窗口協助

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（31）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（31）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-31 14:27:11

針對不少民間團體近期傳出願意購買疫苗，中央流行疫情指揮中心今（31）表示，指揮中心很歡迎任何民間團體要捐購疫苗，目前上午也有與佛光山代表會面，未來也會提供單一窗口協助，也會給予原廠聯繫文件與相關諮詢。

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鴻海董事長郭台銘日前傳出願意向德國原廠購買疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中今日說，任何民間團有這樣購買疫苗的意願，都很熱心，但如果有相關文件，就盡快提供給政府，這樣中央才能盡快介入。

另在佛光山方面，副指揮官陳宗彥表示，佛光山今日上午安排與指揮中心會面，首先是對未來行政協助都有充分溝通，也會為了未來的合作都表達意見；佛光山也很感謝指揮中心全力協助，他們也很清楚政府在採購疫苗的原則，例如安全性、合法性等，他們也支持。

陳宗彥說，未來進一步指揮中心會提供單一窗口給予協助，後續會持續跟佛光山保持聯繫，後端行政程序也會給予支持，甚至提供原廠聯繫文件，也會給予相關諮詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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