佛光山為疫苗已拜會指揮中心！陳宗彥：提供單一窗口協助
針對不少民間團體近期傳出願意購買疫苗，中央流行疫情指揮中心今（31）表示，指揮中心很歡迎任何民間團體要捐購疫苗，目前上午也有與佛光山代表會面，未來也會提供單一窗口協助，也會給予原廠聯繫文件與相關諮詢。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-31 14:27:11
鴻海董事長郭台銘日前傳出願意向德國原廠購買疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中今日說，任何民間團有這樣購買疫苗的意願，都很熱心，但如果有相關文件，就盡快提供給政府，這樣中央才能盡快介入。
另在佛光山方面，副指揮官陳宗彥表示，佛光山今日上午安排與指揮中心會面，首先是對未來行政協助都有充分溝通，也會為了未來的合作都表達意見；佛光山也很感謝指揮中心全力協助，他們也很清楚政府在採購疫苗的原則，例如安全性、合法性等，他們也支持。
陳宗彥說，未來進一步指揮中心會提供單一窗口給予協助，後續會持續跟佛光山保持聯繫，後端行政程序也會給予支持，甚至提供原廠聯繫文件，也會給予相關諮詢。
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