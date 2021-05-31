張亞中確獲1000萬劑疫苗　今赴衛福部遞交申請書

因應國內疫苗供應緩慢，孫文學校總校長張亞中日前宣布，已透過台商及中國友人捐贈，分別取得500萬劑BNT疫苗及500萬劑中國國藥集團北京生物公司生產的疫苗，將把疫苗全數委託衛福部，台灣人要打BNT還是國藥，由民眾自己決定。而張亞中今（31）日也前往衛福部疾管署，遞交疫苗進口申請書。





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對於引進疫苗。張亞中表示，完全配合衛福部的要求，願意提供擬捐贈疫苗的單位與原生產藥廠、代理公司的聯絡窗口，由衛福部直接接洽相關疫苗進口所需的各項驗證與簽約程序。





對於疫苗進口後，衛福部必須統籌分配，張亞中也表示，尊重政府部門統籌調度的權限，唯尊重原捐贈單位的意願，希望該疫苗能夠優先提供給學校師生與弱勢民眾施打。





而張亞中向疾管書提交的申請書說明處，則提及「 曾念先生特別委託孫文學校總校長張亞中先生代為處理該項捐贈在台灣必須處理之各項程序，以使該疫苗得以順利進入台灣，提供台灣民眾抗疫之所需，藉此表達大陸民間對台灣血濃於水的感情。」





說明也提到， 張亞中願意遵守該疫苗進口的所有法律規範與必要程序，因中央疫情指揮中心要求，所有疫苗的進口必須由中央統籌簽約與統籌分配，張亞中先生也樂於將該項捐贈全部委由政府處理，張亞中僅擔任中介角色。



