COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

搶救岌岌可危疫情　中市藍營議員齊鳴喇叭「給我疫苗」

▲中市議會國民黨團議員齊鳴喇叭「給我疫苗」訴求(圖／國民黨團提供2021.5.31)
▲中市議會國民黨團議員齊鳴喇叭「給我疫苗」訴求(圖／國民黨團提供2021.5.31)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-31 14:53:34

台中市議會國民黨團今(31)日下午兩點，在議會廣場同步按汽車喇叭，要讓中央防疫指揮中心，聽到百姓「給我疫苗」，給我國際認證合格的疫苗，希望中央簡化流程，讓民間企業或基金會捐贈的疫苗，能快速及時進入台灣，搶救岌岌可危的防疫系統，讓國民安心生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今下午國民黨團幾位議員，在陳政顯書記長帶領下，汽車張貼「給我疫苗」海報，齊鳴喇叭，大聲向中央政府傳遞疫苗需求的迫切性。

書記長陳政顯表示，全國確診數已破8千例，死亡數飆破百人，中央政府上週還在粉飾太平，說疫苗採購充足，但問題是採購的數量一年多變，目前到貨可以施打的數量還不到百萬劑，即便加上六月、八月喊出來的數量，也遠遠不足以形成群體防護。

執行長吳瓊華表示，歐美已開發國家目前通過緊急授權的疫苗，都有經過第三期大量人體試驗，已有期中報告證明有效性，中央政府不要再玩弄話術，應該加速採購這些合格且有各國施打實證的國際疫苗，不然每天都有十幾例的死亡案例發生，這會讓國民的焦慮感不斷上升，而沒有疫苗形成群體免疫，也會讓第一線的醫療負荷超過臨界值。

李中、黃馨慧表示，佛光山基金會以及永齡基金會在政府表態願意開放民間企業送件採購後，都表示願意循正式管道購買原廠疫苗，但中央政府隔天卻又改口，以各種技術性條律來阻撓刁難，陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁忍不住說，怎麼會有法規和品質問題，黨團強烈譴責中央政府為了攬權，而讓疫苗進入的時間不斷流失、國民性命不斷喪生。

副執行長黃健豪及楊正中議員說，政府似乎已經在上週五和國內研發疫苗的廠商簽約採購，但先前負責研發疫苗試驗的主持人與人體試驗倫理委員會的委員都曾呼籲，目前試驗僅進行到第二期，且還沒有解盲，根本還沒有辦法確認有效性，時效性與產量皆不足以因應目前的需求，他們請政府還是要採購國際疫苗。因此，中央政府不能再用疫苗國產當理由，人命關天，一定要先把國際疫苗買進來。

議員張瀞分、張廖乃綸表示，「給我疫苗」的很簡單，就是請中央政府，拋開一切成見，儘速透過各種管道採購國際合格疫苗，也要鬆綁緊急授權，接受民間企業捐贈的國際原廠合格疫苗。請認同訴求的國民，每天下午兩點，如果有騎車或開車在街上，大家一起按喇叭，讓政府聽到我們的聲音。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀