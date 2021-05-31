搶救岌岌可危疫情　中市藍營議員齊鳴喇叭「給我疫苗」

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書記長陳政顯表示，全國確診數已破8千例，死亡數飆破百人，中央政府上週還在粉飾太平，說疫苗採購充足，但問題是採購的數量一年多變，目前到貨可以施打的數量還不到百萬劑，即便加上六月、八月喊出來的數量，也遠遠不足以形成群體防護。
執行長吳瓊華表示，歐美已開發國家目前通過緊急授權的疫苗，都有經過第三期大量人體試驗，已有期中報告證明有效性，中央政府不要再玩弄話術，應該加速採購這些合格且有各國施打實證的國際疫苗，不然每天都有十幾例的死亡案例發生，這會讓國民的焦慮感不斷上升，而沒有疫苗形成群體免疫，也會讓第一線的醫療負荷超過臨界值。
李中、黃馨慧表示，佛光山基金會以及永齡基金會在政府表態願意開放民間企業送件採購後，都表示願意循正式管道購買原廠疫苗，但中央政府隔天卻又改口，以各種技術性條律來阻撓刁難，陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁忍不住說，怎麼會有法規和品質問題，黨團強烈譴責中央政府為了攬權，而讓疫苗進入的時間不斷流失、國民性命不斷喪生。
副執行長黃健豪及楊正中議員說，政府似乎已經在上週五和國內研發疫苗的廠商簽約採購，但先前負責研發疫苗試驗的主持人與人體試驗倫理委員會的委員都曾呼籲，目前試驗僅進行到第二期，且還沒有解盲，根本還沒有辦法確認有效性，時效性與產量皆不足以因應目前的需求，他們請政府還是要採購國際疫苗。因此，中央政府不能再用疫苗國產當理由，人命關天，一定要先把國際疫苗買進來。
議員張瀞分、張廖乃綸表示，「給我疫苗」的很簡單，就是請中央政府，拋開一切成見，儘速透過各種管道採購國際合格疫苗，也要鬆綁緊急授權，接受民間企業捐贈的國際原廠合格疫苗。請認同訴求的國民，每天下午兩點，如果有騎車或開車在街上，大家一起按喇叭，讓政府聽到我們的聲音。