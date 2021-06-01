確診婦「插管前視訊」！醫：恐是最後一句 對話令人心碎
台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活。對此，急診主治醫師薛程蔚近日在臉書分享，收治一名確診婦人的經過，婦人在插管前與兒子和老公視訊，文章讓全場網友看完忍不住落淚。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 09:18:59｜2021-06-01 11:17:14
薛程蔚上（5）月26日上午在臉書提到，大夜班收治一位檢疫所陽性確診婆婆，她因為染疫很喘，第一件事不是插管，而是幫她找手機，和她兒子老公視訊，他說「插上管有很高機會拔不掉，趁妳還清醒跟你先生兒子說說話」，無助害怕的病患重複詢問「很……嚴重……嗎？」因為太喘了，甚至不能完整講一句話。
薛程蔚不忍地再三跟她說「這可能是妳跟妳先生、兒子講的最後一句話」，結果她還是沒辦法說完，後來在電話另一頭，兒子跟媽媽說「妳要好好的，加油，加油！」她說了聲「好」，就開始插管，讓人相當心碎。婦人當時血氧濃度只剩下40%，還好最後一路把血氧拉回100%，順利讓病患轉診，薛程蔚最後願台灣安全度過疫情。
貼文曝光之後，一票網友不禁落淚回應「看了都要哭了！加油！」「謝謝你的付出，辛苦了」、「辛苦你了，這篇看完都哭了，只能說加油啊」、「真的很謝謝你們！有這麼多醫護挺身在一線，為台灣持續不斷辛苦煎熬的付出。感恩有你們，保重自己，辛苦了」、「你們超棒的！大家一起努力撐過去！加油」。（編輯：賴詠璿）
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