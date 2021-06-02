仁愛醫院確診通緝犯找到了！陳時中：對醫護暴力絕不寬貸
國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（2）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增372例本土確診個案，以及校正回歸177例個案，並且新增12人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-02 14:23:47｜2021-06-02 15:39:50
針對近日平傳有確診人員攻擊醫護人員，對此陳時中今天也表示，嚴正譴責暴力，陳時中提到：「不管是傷害護理人員，或者對相關醫療設施的破壞，這個是我們不允許的」，陳時中提到，醫療機構是救命的地方，尤其在疫情期間擔負非常重要任務，嚴正譴責暴力，且在法上面一定嚴逞，會來強化醫院醫護的安全、升級醫護的權益。陳強調，對醫護暴力絕不寬貸。
陳時中提到，相關防疫人員，像是醫護、警消，因防疫遭受攻擊，要給他妥善照顧，全力協助醫療照護以及相對補償，目前正在盤點相關法令，要提出相關報告。
陳時中重申，在疫情艱困的時候，希望大家保持理性，不要再救命的醫院，做出暴力的行為，保護醫病安全是全民的責任。
另外針對聯合醫院仁愛院區，傳出有確診通緝犯逃亡的事件，副指揮官陳宗彥也提到，這名在仁愛醫院的急診室確診通緝犯，先破壞病房設施，然後在醫院處置完後趁機逃離，但是已經在今天一點半在住處尋獲、並且逮捕，陳宗彥強調，後續會妥善地做處理。
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