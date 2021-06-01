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超前部署在哪裡？律師秒答「自製疫苗」：是一條難走的路

▲近日台灣各界高度關注新冠疫苗的採買與施打，律師林智群就針對網友提問「準備一年多，超前部署在哪」回答「自己研發疫苗」就是超前部署的一部分。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日台灣各界高度關注新冠疫苗的採買與施打，律師林智群就針對網友提問「準備一年多，超前部署在哪」回答「自己研發疫苗」就是超前部署的一部分。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 15:20:08

近期國內疫情嚴峻連續傳出多例死亡數，各界對於疫苗施打也有高度關注，除了不少地方政府、企業要求自行採買疫苗，中央也宣布將加大力道購買疫苗。對此，林智群律師就提到有網友詢問「準備一年多，超前部署在哪裡」，而他認為「自己研發疫苗」就是超前部署的一部分。

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律師林智群在臉書提到，疫苗是解決疫情的方案，但並非打一次疫苗就一勞永逸，疫苗產生的抗體可以撐4至6個月，未來還有病毒變種問題，以後可能每一兩年都要打一次，「我們不可能每次都花大錢跟外國藥廠買，COVAX（嚴重特殊傳染性肺炎疫苗實施計劃，COVID-19 Vaccines Global Access）也不一定每次都會分配疫苗給我們，另外還有中國阻撓的問題，每次都會碰到」。

▲指揮中心針對國內疫苗供應做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心於記者會針對國內疫苗供應做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
林智群也無奈表示，「自製疫苗就是超前部署的一部分，只是並非所有人都看得出來，他們只會懷疑你是不是在炒股，是不是有利益輸送，眼光短淺的人永遠不會知道自己眼光短淺」，同時提到疫苗研發是一條難走的路，「全世界疫苗研發上百支，最後成功的，目前不到10支，希望台灣未來也可以加入那個行列」。

此外，林智群律師也補充，COVAX是一項旨在讓全球公平獲取嚴重特殊傳染性肺炎疫苗的倡議，由聯合國兒童基金會（UNICEF）、GAVI（英語：GAVI）、世界衛生組織、流行病防備創新聯盟（英語：Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）（CEPI）等組織牽頭發起，台灣是國際孤兒，不是上面國際組織的成員，能透過這個平台拿到疫苗，「根本是奇蹟，這也是台灣外交努力的成果」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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