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怕毛小孩變疫情帶原者　獸醫系正妹蔡祥提醒必注意3事

▲獸醫系正妹蔡祥提醒聽眾，防範毛小孩成為病毒帶原。（圖／好好聽FM）
▲獸醫系正妹蔡祥提醒聽眾，防範毛小孩成為病毒帶原。（圖／好好聽FM）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-01 15:39:53｜2021-06-02 12:20:21

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，不少民眾關心家裡的毛小孩會不會中鏢，獸醫系正妹蔡祥在寵物節目《蔡祥的異想世界》提到，貓狗染疫的機率非常小，更需要注意的其實是防範毛小孩成為帶原，因為毛小孩出門沾染到病毒，回來會傳染給人，毛小孩身上的毛、用過的東西、項圈等等，都有可能沾染到病毒。她的大姊是獸醫，現在面對入院的動物，醫療過程中都是全程戴口罩並且隨時酒精消毒環境，嚴陣以待。

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▲蔡祥熱愛毛小孩，家裡有1隻狗、2隻貓。（圖／伊林）
▲蔡祥熱愛毛小孩，家裡有1隻狗、2隻貓。（圖／好好聽FM）
比起擔心感染，最容易被飼主們忽略的是消毒水問題，現在很多地方都在消毒，這對毛小孩反而傷害更大，蔡祥說，帶毛小孩出門要戴嘴套，嘴套不用太緊，要讓牠們有舌頭散熱的空間，主要是防止牠們亂吃、亂咬接觸到有藥劑的東西。蔡祥舉例：「像有胺類的消毒水、次氯酸水、漂白水、酒精，尤其酒精對貓咪是劇毒，不要讓貓咪接觸到。如果發現毛小孩出現中毒症狀，如嘔吐、發抖、抽搐，嚴重還會死亡。」之前她就聽過有主人聞到殺蟲劑味道，當下嘔吐，隔天換毛小孩嘔吐，趕緊送醫但很不幸未救回，連人都受不了了，何況動物。 

▲蔡祥提醒聽眾，消毒水對毛小孩傷害很大。（圖／伊林）
▲蔡祥提醒聽眾，消毒水對毛小孩傷害很大。（圖／好好聽FM）
蔡祥家裡有1隻狗、2隻貓，她錄Podcast的時候，經常能聽到狗在背景音刷「存在感」，她錄音時也常對自己家的狗說話，請牠們安靜。她的毛小孩很習慣她長時間在家，但她二姊養的貓最近卻因為主人開始居家上班，變得很焦躁。她說：「貓咪本來很愛我二姊，還很黏她，這段時間我姊整天都待在客廳，貓咪變得很焦慮還會亂叫、不吃飯，原來是因為二姊占據貓咪的地盤。」蔡祥笑著跟二姊說：「妳打擾到貓了，自己去找個空間關起來辦公，就好了。」

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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