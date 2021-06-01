怕毛小孩變疫情帶原者　獸醫系正妹蔡祥提醒必注意3事

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比起擔心感染，最容易被飼主們忽略的是消毒水問題，現在很多地方都在消毒，這對毛小孩反而傷害更大，蔡祥說，帶毛小孩出門要戴嘴套，嘴套不用太緊，要讓牠們有舌頭散熱的空間，主要是防止牠們亂吃、亂咬接觸到有藥劑的東西。蔡祥舉例：「像有胺類的消毒水、次氯酸水、漂白水、酒精，尤其酒精對貓咪是劇毒，不要讓貓咪接觸到。如果發現毛小孩出現中毒症狀，如嘔吐、發抖、抽搐，嚴重還會死亡。」之前她就聽過有主人聞到殺蟲劑味道，當下嘔吐，隔天換毛小孩嘔吐，趕緊送醫但很不幸未救回，連人都受不了了，何況動物。
蔡祥家裡有1隻狗、2隻貓，她錄Podcast的時候，經常能聽到狗在背景音刷「存在感」，她錄音時也常對自己家的狗說話，請牠們安靜。她的毛小孩很習慣她長時間在家，但她二姊養的貓最近卻因為主人開始居家上班，變得很焦躁。她說：「貓咪本來很愛我二姊，還很黏她，這段時間我姊整天都待在客廳，貓咪變得很焦慮還會亂叫、不吃飯，原來是因為二姊占據貓咪的地盤。」蔡祥笑著跟二姊說：「妳打擾到貓了，自己去找個空間關起來辦公，就好了。」
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