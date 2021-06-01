疫情和緩「報復性出遊」美加州海灘擠滿人潮

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，防疫限制措施也逐漸鬆綁，刺激民眾外出旅行，不僅是機場以及公路湧現大量的旅客，目前正遭受熱浪侵襲的加州，民眾也全湧進海灘，多處餐館及露營點等等都擠滿了人。





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5月31日是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），民眾不但有個周末長假外，也象徵著夏季旅遊季節的開始。根據《 WSLS 10 News》報導，南加州多個海灘擠滿人潮，還有餐館負責人表示，已經安排額外的人手，來應付這一批「報復性」旅遊的遊客。





在新冠肺炎疫情爆發時，加州不但是美國最早宣布封城的州分，在2021年年初更成為了疫情最嚴重的地區之一。但隨著確診病例逐漸減少以及接種人數增加，加州疫情也漸趨緩和，直至兩星期前，州政府因應疫情緩和，宣布解禁措施並重啟商業活動，旅遊景點也開始準備迎接這一波解禁旅遊潮。





洛杉磯國際機場在5月28日的旅客人次超過了7800人，根據《洛杉磯時報》（the Los Angeles Times ）報導指出，雖然旅客人次只有前年的一半，但預計人數會慢慢的回升。





根據當局統計，在過去幾個星期以來，加州的單日新增確診人數下降至1000人以下。當局雖然逐步放寬防疫限制，但是在10月底前，要參加室內大型活動仍然得出示接種疫苗及陰性檢測證明。



