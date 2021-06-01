COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情和緩「報復性出遊」美加州海灘擠滿人潮

▲聖塔莫尼卡(Santa Monica) 海灘擠滿泳客。（圖／翻攝自James Spann推特）
▲聖塔莫尼卡(Santa Monica) 海灘擠滿泳客。（圖／翻攝自James Spann推特）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-01 18:22:52｜2021-06-01 18:23:22

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，防疫限制措施也逐漸鬆綁，刺激民眾外出旅行，不僅是機場以及公路湧現大量的旅客，目前正遭受熱浪侵襲的加州，民眾也全湧進海灘，多處餐館及露營點等等都擠滿了人。

我是廣告 請繼續往下閱讀

5月31日是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），民眾不但有個周末長假外，也象徵著夏季旅遊季節的開始。根據《 WSLS 10 News》報導，南加州多個海灘擠滿人潮，還有餐館負責人表示，已經安排額外的人手，來應付這一批「報復性」旅遊的遊客。

在新冠肺炎疫情爆發時，加州不但是美國最早宣布封城的州分，在2021年年初更成為了疫情最嚴重的地區之一。但隨著確診病例逐漸減少以及接種人數增加，加州疫情也漸趨緩和，直至兩星期前，州政府因應疫情緩和，宣布解禁措施並重啟商業活動，旅遊景點也開始準備迎接這一波解禁旅遊潮。

洛杉磯國際機場在5月28日的旅客人次超過了7800人，根據《洛杉磯時報》（the Los Angeles Times ）報導指出，雖然旅客人次只有前年的一半，但預計人數會慢慢的回升。

 

根據當局統計，在過去幾個星期以來，加州的單日新增確診人數下降至1000人以下。當局雖然逐步放寬防疫限制，但是在10月底前，要參加室內大型活動仍然得出示接種疫苗及陰性檢測證明。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀