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大家對於胜肽或許很陌生，但它其實是蛋白質的其中一種！ 以單位來看的話，在蛋白質家族中最小的單位叫做「胺基酸」，而2 個胺基酸就會被稱為「胜肽」，於是就有二胜肽、三胜肽、四胜肽，甚至到「多肽類」的物質。隨著科技的進步，科學家發現不同胜肽，在人體中扮演著截然不同的角色，而特定順列的胜肽，在細胞研究中顯示能提升黑色素細胞生合成黑色素的能力，而在小型人體試驗中顯示，能改善頂上白髮的狀況。
目前市面上常看到的毛髮激黑胜肽有二種：一個是牛乳鐵蛋白胜肽LfB17-34(lactoferricin LfB17-34，簡稱LfB17-34)，另一個則是四胜肽棕櫚酸酯-20(palmitoyl tetrapeptide-20，簡稱PTP20)。探究這些毛髮激黑胜的來源，LfB17-34主要利用酵素分解牛乳鐵蛋白得到特定胺基酸片段17-34的牛乳鐵蛋白胜肽；而四胜肽棕櫚酸酯-20是一種衍生自α-黑素細胞刺激激素（a-MSH）的仿胜肽，藉由科學方式將四種特定胺基酸順序接於棕櫚酸，進而作用在毛髮黑色素細胞MC1-R受體，刺激合成黑色素。
二、新穎毛髮激黑胜肽比一比
大家一定很好奇，這二種毛髮激黑胜肽到底有什麼不同？從下圖的機轉圖，我們可以觀察到四胜肽棕櫚酸酯-20主要作用在黑色素細胞的MC1-R(MelanoCortin1receptor)，而引起一連串信號轉遞，活化TRP2、TPR1，激發黑色素合成、黑色素轉移，作用機轉較為上游；牛乳鐵蛋白胜肽LfB17-34，則是直接促進Tyrosinase及TRP1的表現，並抑制Erk的磷酸化，降低Mitf被分解，抑制負回饋抑制作用，而強化整體累色素的合成效益。簡而言之，四胜肽棕櫚酸酯-20作用機制較廣，但牛乳鐵蛋白胜肽LfB17-34作用較直接，而具有雙管齊下的激黑作用。此外，有一點值得注意的是，長期使用四胜肽棕櫚酸酯-20(a-MSH仿胜肽)，會不會影響角質細胞分泌α-MSH，而影響毛髮激黑的效果，這點的確值得深入研究！
細部觀察毛髮激黑胜肽與毛髮黑色素的聚集作用，研究資料顯示，牛乳鐵蛋白胜肽LfB17-34會與黑色素作用，大量聚集而加深髮色；而四胜肽棕櫚酸酯-20則沒有觀察到此聚集效果。
近期的研究發現，頭髮毛囊黑色素細胞的退化與過氧氫有所關聯，主要是因為黑色素細胞會產生少量的過氧化氫(H2O2)，這種氧化性物質會被體內過氧化氫酶自然降解為無害的水和氧分子。但隨著老化，過氧化氫酶的含量和活性下降，造成過氧化氫(H2O2 )累積，影響黑色素細胞的活性，甚至導致細胞凋亡。在試管內實驗中發現，這些毛髮激黑胜肽都能激活過氧化氫酶，降低過氧化氫(H2O2 )的累積，達到保護黑色素細胞的效用，研究甚至發現，牛乳鐵蛋白胜肽LfB17-34還能提升黑色素細胞的存活率。
不過細胞研究歸細胞研究，到底應用在人體頭髮上的效果如何，仍是要看人體研究的結果判定。這二家毛髮激黑胜肽都有提出相關的小型人體試驗，來佐證細胞及體外研究的結果，不過仔細查看受案對象，發現乳鐵蛋白胜肽LfB17-34收案受試對象年齡為18-60歲，而四胜肽棕櫚酸酯的收案年齡層較低，為18-35歲。然而頭皮毛囊黑色素細胞含量與活性與年齡層有著極大的關係，年齡層愈長，預防或逆轉白髮的難度愈高，所以仍需更多四胜肽棕櫚酸酯的研究，來佐證針對35歲以上灰白的改善效果！
三、消費者挑選產品時，一定要注意
看到這裡，許多民眾或許會認為只要產品含有「乳鐵蛋白胜肽LfB17-34」或「四胜肽棕櫚酸酯」，就能發擇逆轉白髮或預防白髮效果！ 大錯特錯！挑選毛髮激黑胜肽產品時，一定要仔細觀察產品是否為人體試驗採用的配方，也要注意產品所含有效濃度與實驗設計是否相同。舉個簡單的例子，人體研究為「每天使用一次2%四胜肽棕櫚酸酯乳液，並在整個頭皮上輕柔按摩，持續3個月。但如果產品沒有明確標示四胜肽棕櫚酸酯的含量，那消費者如何判斷產品是否會效果呢？
再者，健全的毛囊活性，才有可能長烏髮的秀髮，如果在這個優化後的基礎下，毛髮激黑胜肽產品若能同時含有平衡油脂、強健髮根，甚至具有活化毛髮根部核心的複合成份，這樣能產生Bonus雙重功效。最後降上二種毛髮激黑胜肽的比較表，提供給大家參考。(圖／文來源：微笑藥師廖偉呈藥師）
資料來源：健康醫療網 新穎毛髮激黑胜肽比一比
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