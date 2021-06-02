實驗室外洩病毒疑雲再起　王毅：破壞抗疫合作

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王毅稱，近日一些西方勢力「出於政治私利，試圖重新炒作疫情政治化、病毒標籤化和把特定國家污名化」。
他說，這種作法挑戰人性良知、無視科學家結論，勢必破壞得來不易的國際抗疫合作，金磚國家和各國都應共同抵制這股逆流。
王毅又稱，全球疫情「南升北降」，與少數已開發國家囤積疫苗、管制出口不無關係。「中國已經向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗。這同西方國家『本國優先』的作法形成鮮明對照。」
他並指，多邊主義構成的現行國際體系基石正遭受侵蝕，「諸如『本國優先的多邊主義』、『俱樂部式的多邊主義』、『有選擇的多邊主義』等假藉多邊旗幟搞單邊行徑，甚至以多邊為名行霸權之實。」
他重申中國對以巴衝突、伊朗核問題、阿富汗情勢的立場，宣稱美國單方面退出伊核問題全面協議，對伊「極限施壓」，是伊核危機的根源。
王毅又說，「美國等國應以負責任、有序方式撤離在阿富汗駐軍，不能因撤生亂，因撤生戰。要避免恐怖勢力趁亂坐大，防止地區穩定遭受破壞」。
針對日本有意在2年後將存放在福島第一核電廠區內的核廢水排放入海，王毅則說，事關全球海洋生態環境安全和各國人民生命健康，「日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之」。
他並要求金磚國家敦促日本政府正視自身責任，在與利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自向海洋排放核污染水。（編輯：翟思嘉）1100602