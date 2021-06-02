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類風濕性關節炎有哪些症狀？　這些關節變化快就醫檢查

類風濕性關節炎有哪些症狀？　這些關節變化快就醫檢查
類風濕性關節炎有哪些症狀？　這些關節變化快就醫檢查

健康醫療網

2021-06-02 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】 類風濕性關節炎越早治療越好！中醫師楊斯宇表示，類風濕性關節炎是一種進行性的疾病，全身關節都可能受到影響，提醒民眾可用於平時自我檢視，當出現晨起關節僵硬超過1小時、三處以上關節發炎且持續6週以上等相關徵兆時，請及早就醫檢查，越早開始治療越好。

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類風濕性關節炎　非關節感染引起的發炎

楊斯宇表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，通常會發作在任何年紀，其中又以中年女性發生的機率最高。此種疾病並非關節感染引起的發炎，它是身體的免疫系統將關節滑膜視為外來物，進而產生抗體攻擊，造成關節滑膜炎，其所產生的抗體除了會攻擊關節之外，也會侵犯其他器官：

1. 眼睛：乾眼症、鞏膜炎等。

2. 血管：全身動脈炎血管炎、週邊神經病變等。

3. 肺臟：動脈炎併肺動脈高壓、細支氣管炎、肺部結節、肺纖維化、肋膜炎，肺炎等。

4. 心臟：心包膜炎、心肌炎、心內膜發炎等。

出現七項徵兆時　提高警覺速就醫檢查

根據美國風濕醫學會1987年制定的診斷標準，若符合下列四個或以上症狀便可以診斷為類風濕性關節炎：

1. 晨起關節僵硬，而且僵硬不適的感覺超過1小時以上。

2. 全身3個或以上關節發炎（紅腫熱痛），且持續6週以上。

3. 手指關節發炎，且持續6週以上。

4. 對稱性關節發炎，且持續6週以上。

5. 關節部位摸到皮下結節（類風濕結節）。

6. 抽血類風濕因子呈陽性反應。

7. 關節的X光檢查發現有骨頭邊緣的侵蝕。

楊斯宇說，雖然目前醫學界有新的診斷標準，如有以上徵兆仍可用於平時自我檢視，當出現上述關節症狀，請及早就醫檢查。

病程會持續變化  越早治療越好

楊斯宇提醒，類風濕性關節炎是一種進行性的疾病，越早開始治療越好，美國風濕醫學會建議，應在症狀出現的三個月內轉介給風濕科醫師進行診斷，並以抗風濕藥物開始治療。否則免疫抗體侵犯身體其他部位，或是造成關節變形，才開始治療就太晚了。

雖然類風濕性關節炎目前無法完全治癒，及早治療，生活品質越好，需要長期服藥，但病情穩定仍有減藥的可能，在日常生活中也要避免一些誘發因子，如：感染、紫外線、溫濕度、荷爾蒙變化、壓力、菸酒等，因此生活作息正常、保持心情愉悅、定期回診、規律服藥、學習與疾病共存是很重要的。



資料來源：健康醫療網 類風濕性關節炎有哪些症狀？　這些關節變化快就醫檢查

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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