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新冠肺炎的疑似症狀除了發燒，咳嗽，呼吸困難，嗅覺喪失，和腸胃道症狀外，根據2021年美國及英國皮膚科醫學會期刊指出，新冠肺炎患者也有可能出現皮膚病灶，但目前台灣的患者出現相關皮膚症狀的案例並不多。
另外，值得注意的是，現在民眾開始接受新冠疫苗接種，也可能在注射疫苗後出現一些皮膚上的症狀，例如注射部位的紅腫反應、延遲型大型局部反應、蕁麻疹、麻疹樣病灶、肢端（手腳）紅痛症等。臺灣皮膚科醫學會提醒，如果出現這些反應不用太擔心，大多在數日後就會自然消失。
正壓式檢疫亭 增進快篩工作效率
臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜教授指出，在此艱難的時刻，皮膚專科醫師仍舊為民眾健康的維護不遺餘力，除了在醫院任職的皮膚專科醫師已有一些投入第一線快篩採檢的工作以外，臺灣皮膚科醫學會和台灣皮膚暨美容外科醫學會也捐贈新北市政府，由工研院設計製造的「正壓式檢疫亭」來增進第一線快篩工作的效率和便利性。台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長曾忠仁院長表示，相信在全民配合防疫，通力合作下，疫情會儘早獲得控制。
資料來源：健康醫療網 接種新冠疫苗皮膚出狀況怎辦？ 專家：多數會自然消失
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