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吳宗憲坦白情人多「女人像海鮮」　陳文茜譏：男人像玉米

▲吳宗憲（右）、陳文茜在節目大聊兩性話題。（Yahoo TV提供）
▲吳宗憲（右）、陳文茜在節目大聊兩性話題。（Yahoo TV提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-02 21:00:00

綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（2）日來到陳文茜主持的Yahoo TV《茜問》，兩人相識超過20年，聊天百無禁忌，陳文茜問到吳宗憲是不是情人很多，吳宗憲大方坦白：「不否認！」也談到先前比喻「女人像海鮮、像牛肉」，飽受不少攻擊，陳文茜則笑說：「那男人就像玉米！」

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吳宗憲強調感情觀20年來都沒有改變，因為4個孩子都是同一個媽，證明自己不是亂來的人，且自己追求的是靈肉合一，如果不愛這個人，就不會跟她相戀，而且一旦相戀時間都很長，沒有短時間的感情。

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▲吳宗憲常常語出驚人。（圖／吳宗憲臉書）
陳文茜提到，吳宗憲常常都有語出驚人的「憲語錄」，吳宗憲也當場講起被婦女團體罵翻的一段比喻，他說：「女人像海鮮，好吃永遠抵不過新鮮；女人也像牛肉，不管肉質如何，就是不能太老。」陳文茜聽完當場反脣相譏：「男人就像玉米，包得一層又一層，但真的扒開來，只剩下面小小一根」，讓吳宗憲立刻大喊「我投降！」

▲鹿希派專輯中的音樂沒有歌詞。（圖／翻攝臉書）
▲吳宗憲曾公開大罵鹿希派。（圖／鹿希派臉書）
陳文茜表示，當年吳宗憲被爆料未婚生子後像是跨出禁區門檻，整個人彷彿金剛不壞，吳宗憲自嘲人就是要經過一堆的「傳說」，才能到達「傳奇」，並提及自己連生4個，是真心愛孩子，也自認把小孩教得不錯，以孩子們為傲。

此外，過去吳宗憲在電視台現場轉播時，公開大罵犯錯的兒子鹿希派，陳文茜認為這樣讓鹿希派反而能得到社會原諒。吳宗憲透露自己其實不是權謀的人，當全國觀眾的面教訓兒子，是因為小時候曾跟鄰居打架，父親也在眾人面前罵他，不過當時氣憤罵兒子「Who care」時，兒子竟要他加「s」糾正文法，讓他啼笑皆非！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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