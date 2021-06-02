吳宗憲坦白情人多「女人像海鮮」　陳文茜譏：男人像玉米

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陳文茜提到，吳宗憲常常都有語出驚人的「憲語錄」，吳宗憲也當場講起被婦女團體罵翻的一段比喻，他說：「女人像海鮮，好吃永遠抵不過新鮮；女人也像牛肉，不管肉質如何，就是不能太老。」陳文茜聽完當場反脣相譏：「男人就像玉米，包得一層又一層，但真的扒開來，只剩下面小小一根」，讓吳宗憲立刻大喊「我投降！」
陳文茜表示，當年吳宗憲被爆料未婚生子後像是跨出禁區門檻，整個人彷彿金剛不壞，吳宗憲自嘲人就是要經過一堆的「傳說」，才能到達「傳奇」，並提及自己連生4個，是真心愛孩子，也自認把小孩教得不錯，以孩子們為傲。
此外，過去吳宗憲在電視台現場轉播時，公開大罵犯錯的兒子鹿希派，陳文茜認為這樣讓鹿希派反而能得到社會原諒。吳宗憲透露自己其實不是權謀的人，當全國觀眾的面教訓兒子，是因為小時候曾跟鄰居打架，父親也在眾人面前罵他，不過當時氣憤罵兒子「Who care」時，兒子竟要他加「s」糾正文法，讓他啼笑皆非！
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