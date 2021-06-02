陳玉珍CDC踢館陳時中 嗆入境篩檢：把離島居民視為芻狗
立法委員陳玉珍今天 (2日) 下午在臉書po文，稱自己今天前往中央疫情指揮中心找陳時中，質問他為何要將新冠肺炎「無症狀感染者」進入離島，並要求他出來面對。
新頭殼newtalk
2021-06-02 18:34:40
陳玉珍發文說：今天下午1點半直接前往中央疫情指揮中心找陳時中指揮官，要求他說明為何「陽奉陰違」，為何要把離島居民視為芻狗，為何要冒著「無症狀感染者進入離島」的風險，讓離島的邊境管制出現漏洞？很可惜地，陳指揮官不敢面對，找了曾任金門醫院的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長，同時也是衛福部醫福會執行長的王必勝執行長出面，還找了兩位民進黨立委來陪見，目的就是希望透過人海戰術來阻止我「拜訪」陳時中部長。
她說，為了尊重陳時中部長每天兩點召開記者會向全國人民說明防疫進度，直接請王必勝執行長向陳指揮官表達金門鄉親的不滿。她提到，金門鄉親的訴求很簡單，就是請依照立法院朝野各黨團共同通過的附帶決議，也就是針對入境離島的旅客，進行全面篩檢。所謂全面篩檢，就是針對每一個旅客，沒有區分「有沒有症狀」，因為台灣確實存在著「無症狀的感染者」。
王必勝表示，對於陳玉珍的訴求，他會帶回去開會研究後再回覆給陳玉珍。
陳玉珍最後強調，王必勝長擔任過金門醫院的院長，很清楚知道金門的醫護能量，不要等到金門出現第1例確診者，甚至事態嚴重了再來亡羊補牢，屆時政府所要付出的代價遠比現在僅針對入境者進行快篩的時間成本要來大，請儘速開會決定，不要一拖再拖！
而網友在她貼文下面回應 :「加油 加油 為了老百姓的疫苗為了老百姓的生命拼了！」並表示不要以為金門人好欺負。
新聞來源為Newtalk 新頭殼