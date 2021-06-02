節食愈減愈胖？如何突破減肥撞牆期？原來有氧運動要這樣練

我是廣告 請繼續往下閱讀
嫚嫚營養師說明，人體在正常狀況下，體重會有一個設定點，就像體溫和血壓一樣，為了讓人體能夠維持恆定，器官才能正常運作。採取極端的節食方式，例如一天一餐，熱量換算後，可能低於1200大卡，這麼少的情況，身體會出現防禦機制，將基礎代謝率下降，也就是「節能」模式。當身體長期處在節能模式，容易破壞體重的設定點，平均兩週的時間，平均代謝率就會下降15%，因此飲食恢復正常後，反而熱量容易超標，一旦時間拉長，體重雖然明顯下降，但也會伴隨肌肉流失，這兩種加起來就是標準的易胖體質。
減重遇到撞牆期？缺乏營養素更難瘦？
嫚嫚營養師表示，所謂「撞牆期」是指體重降到一定程度，身體防禦機制將愈來愈強，為了防止生命危險，體重會維持一定水準，無法再下降。另一方面，身體代謝蛋白質、醣類、脂肪，需要足夠的維生素和礦物質當作輔酶，能量代謝才會是正常，如果一天攝取少於1200大卡，所需的維生素和礦物質就會缺乏，導致身體機能無法正常運作，讓代謝更糟糕，因此一天熱量攝取需要大於1200大卡，營養素才有可能足夠。
此外，減重只吃特定種類食物，也有可能造成營養素不足，尤其減重族群將碳水化合物視為復胖元兇，對此，嫚嫚營養師表示，全穀類其實是B群的主要來源之一。雖然保健食品能夠補充營養缺乏，但還是與天然食材攝取有所差異，建議保健食品當作輔助為佳。
避免減重停滯期 飲食控制是關鍵？
嫚嫚營養師說明，身體儲存能量的形式主要有兩種，一是肌肉和肝臟中的肝醣；二是脂肪。肝醣總量約佔400至500克，肌肉量愈多，儲存肝醣的能力就愈好。不過，肝醣是緊急使用的能量來源，像是運動前30分鐘，大部分以消耗肝醣居多，因此儲存能量多是脂肪為主。
嫚嫚營養師提醒，減重速度不要求快，因為身體沒辦法短時間接受劇烈變化，減重速度愈快，往往愈快遇到瓶頸，反而失去信心，不再繼續執行減重計畫。建議每週以0.5至1公斤的速度下降，讓身體能夠保持恆定。
增肌就能減脂？持續有氧才是關鍵
嫚嫚營養師指出，要想避免體脂上升，建議以飲食控制為主，切勿以為只要運動就能減重成功，1公斤的肌肉約增加消耗13大卡熱量，還是需要配合減脂和增肌運動。
減脂關鍵在於運動時間的長度，一定要找到能夠持續30分鐘以上的有氧運動，建議可以快走跑步機為主，上調坡度4至6度，喘到還可以講話的運動強度才足夠。再來是增加肌肉量的運動，執行減重計畫遇到停滯期，可以適度增加肌肉訓練，建議以大肌群訓練為主，包括深蹲、棒式等，尤其停滯期更應改變身體適應性，才不會讓身體「重新設定」，形成比以前更胖的易胖體質。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。