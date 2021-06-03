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6月可望開放施打　每周接種100萬劑疫苗

6月可望開放施打　每周接種100萬劑疫苗
6月可望開放施打　每周接種100萬劑疫苗

健康醫療網

2021-06-03 08:31:01

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】接種新冠肺炎疫苗為阻斷傳播鏈的重點項目，指揮中心今（2）日公布大規模接種計畫，增加診所據點，也規劃在全聯、里辦公室等設置社區接種站，以及外展服務開放千人以上企業申請施打，並成立疫苗接種預約平台，發言人莊人祥說，要拚每周接種100萬劑疫苗。

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預計8月抵達1千萬劑疫苗　2000家診所加入施打

指揮中心預計6月將有200萬劑疫苗抵台，8月底累計到貨1000萬劑，莊人祥表示，因應疫苗量供應足夠，將啟動大規模接種，預計6月將有800間診所加入接種行列，8月2000家。參照過去皆種流感疫苗經驗，全聯福利中心、里辦公室都可設置社區接種站，外展服務包含公家機關、軍營、千人以上企業，就可媒合相關醫療院所協助接種；假日也可以開放接種。

莊人祥解釋，預計300家醫院，每周54萬人次；衛生所部分預估有200家，每周可達10萬人次；診所部分，6月預計有800家加入，8月目標是2000家，每日預估50人次，2000家每周可達60萬人次。指揮中心統計，預計每周接種人次可達135萬至171萬人次。

疫苗接種預約平台　唐鳳規劃中

針對「疫苗接種預約平台」，莊人祥說政委唐鳳已在著手規劃平台，類似口罩預購系統，未來將透過相同管道預約接種。民眾之後可在一周前上網預約，利用健保快e通找到附近醫療院所，及有無疫苗等資訊。

7千多名醫護報名協助　將建立指引與排班系統

由於大規模接種將需要大量協助醫護人力，衛福部照護司已開始招募人力，截至目前有7790人報名，將進一步針對報名者進行培訓。成大護理系針對接種錄製防疫課程影片，也會建立疫苗接種作業指引，還會建構社區疫苗注射醫護排班管理系統，方便醫護人員上網排班，進行管理。

指揮官陳時中則表示，疫苗時程量無法完全掌握，不是操之在他，但能掌控的就會先掌控，先有接種作業辦法，才能和地方一起準備，進來時才能快速施打。



資料來源：健康醫療網 6月可望開放施打　每周接種100萬劑疫苗

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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