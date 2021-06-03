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生物瓣膜有豬牛兩種 不必長期服用抗凝血藥物
相對於機械瓣膜，生物性瓣膜的最大優點則是不必長期服用抗凝血藥物，其又可區分為豬心瓣膜與牛心包膜瓣膜等不同材質。林俊佑醫師說明，兩種不同材質的生物瓣膜在瓣膜設計、血流動力學、長期耐用度、與後續臨床效益各有優缺點。因此病患應在術前與臨床醫師討論，選擇最適合自身狀況的瓣膜材質與手術策略。
國際治療指引 籲長輩優先選擇生物瓣膜
林俊佑醫師也建議，65歲以上病患因較容易出現服用抗凝血藥物之併發症，不適合長期使用抗凝血藥物。目前國際治療指引建議生物性瓣膜為年長患者的優先選擇；其它如有懷孕規劃的女性、有出血疾病史、腦中風病史或無法配合規律服藥的病患，也不適合選擇需使用抗凝血藥物的機械瓣膜，以避免併發症風險。
2020年甫成立的新北市立土城醫院，心臟外科團隊來自林口長庚醫學中心，具豐富的手術與術後照護經驗，可就近照護新北民眾健康，提供即時全方位的專業心臟血管治療。
▲林俊佑醫師提醒有心臟瓣膜置換需求的患者，應積極與主治醫師討論瓣膜選擇
資料來源：健康醫療網 心臟瓣膜忘服抗凝血藥險喪命 長輩應慎選瓣膜種類
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