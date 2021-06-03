疫情嚴峻「防疫食材」怎麼買？專家曝：這6種耐放又營養

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，到傳統市場或是大賣場採買時，除了注意自身防疫，也要「少去多買、一次購足」，不過究竟哪些食材比較耐放呢，高敏敏營養師就整理出「這6大食材」，不僅耐放又營養，提供給民眾參考。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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第一「可久放主食」，保存期約1-2年，補充能量、未精緻的澱粉富含膳食纖維，推薦：全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯、全麥麵包、蘇打餅乾、玉米罐頭；第二「冷凍蔬果、低鹽低糖罐頭」，保存期約1～3年，冷凍蔬果透過急凍的方式保存 營養價值依然豐富，罐頭則選少鹽少糖的，推薦：花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍…等，以及蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、鳳梨罐頭。





第三「耐放型新鮮蔬果」，保存期約2-3週，天然的維他命Ｃ、植化素，可以對抗疫情時緊張的壓力、幫助抗發炎，推薦：高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑；第四「冷凍／罐頭的蛋白質食材」，保存期約3個月-3年，可久放的優質蛋白質，鞏固免疫力之餘，冷凍毛豆當作嘴饞點心也很適合，推薦：冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭。





▲營養師高敏敏整理出防疫採買「耐放營養的6大食材」。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏整理出防疫採買「耐放營養的6大食材」。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

最後，高敏敏也表示，「自己煮飯除了能減少出門的次數也能更安心和衛生，所以食材上的選擇就非常重要，快把這些食材納入下一次採購的清單吧」！（編輯：郭佩蓉）





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