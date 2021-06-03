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疫情嚴峻「防疫食材」怎麼買？專家曝：這6種耐放又營養

▲全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，到傳統市場或是大賣場採買時，除了注意自身防疫，也要「少去多買、一次購足」，不過究竟哪些食材比較耐放呢，高敏敏營養師就整理出「這6大食材」不僅耐放又營養。（示意圖／取自pixabay）
▲全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，到傳統市場或是大賣場採買時，除了注意自身防疫，也要「少去多買、一次購足」，不過究竟哪些食材比較耐放呢，高敏敏營養師就整理出「這6大食材」不僅耐放又營養。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 14:57:59

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，到傳統市場或是大賣場採買時，除了注意自身防疫，也要「少去多買、一次購足」，不過究竟哪些食材比較耐放呢，高敏敏營養師就整理出「這6大食材」，不僅耐放又營養，提供給民眾參考。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，防疫期間大家都全副武裝出門採買，不過「耐放又營養的食物」真的不多，因此她便整理出防疫採買「耐放營養的6大食材」。

第一「可久放主食」，保存期約1-2年，補充能量、未精緻的澱粉富含膳食纖維，推薦：全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯、全麥麵包、蘇打餅乾、玉米罐頭；第二「冷凍蔬果、低鹽低糖罐頭」，保存期約1～3年，冷凍蔬果透過急凍的方式保存 營養價值依然豐富，罐頭則選少鹽少糖的，推薦：花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍…等，以及蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、鳳梨罐頭。

第三「耐放型新鮮蔬果」，保存期約2-3週，天然的維他命Ｃ、植化素，可以對抗疫情時緊張的壓力、幫助抗發炎，推薦：高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑；第四「冷凍／罐頭的蛋白質食材」，保存期約3個月-3年，可久放的優質蛋白質，鞏固免疫力之餘，冷凍毛豆當作嘴饞點心也很適合，推薦：冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭。

▲營養師高敏敏整理出防疫採買「耐放營養的6大食材」。（圖／高敏敏營養師
▲營養師高敏敏整理出防疫採買「耐放營養的6大食材」。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
第五「耐保存乳製品」，保存期約9個月-1.5年，每日鈣質不可少，保久乳沒有加防腐劑，跟鮮奶一樣營養，真的是防疫期間的好幫手，推薦：保久乳、奶粉、起司、乳酪；第六「方便食用烹調型食材」，保存期約1個月-1年以上，堅果可以直接吃、雞蛋簡單烹調就很美味，和一些健康的沖泡飲品也都很棒，推薦：雞蛋、堅果、沖泡飲品。

最後，高敏敏也表示，「自己煮飯除了能減少出門的次數也能更安心和衛生，所以食材上的選擇就非常重要，快把這些食材納入下一次採購的清單吧」！（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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