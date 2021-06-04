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女性到了50多歲會進入更年期，由於雌激素分泌逐漸減少，會出現熱潮紅、盜汗、陰道乾澀萎縮、失眠、心情低落等症狀，甚至骨質也會快速流失，導致骨質疏鬆。許世典醫師表示，通常這些症狀不是一口氣出現，而是陸續出現，連帶還可能造成皮膚變差、韌帶軟骨退化或體重上升，依個人嚴重度不同，對生活所造成的影響也不同。
荷爾蒙治療改善症狀 加入黃體素保護子宮內膜
女性更年期可透過荷爾蒙補充療法改善，不過民眾常存有傳統荷爾蒙療法會致癌的疑慮。許世典說明，1960年代大規模使用雌激素治療更年期效果良好，但到了1970年間，發現有增加子宮內膜癌的風險，因此若女性未開刀子宮切除，想使用荷爾蒙，需加入合成的黃體素，保護子宮內膜，降低了子宮內膜癌的機率。
女性一生每13人就有一人罹乳癌 傳統療法降消化道癌症風險
2002年7月美國內科醫學會雜誌(JAMA)發表之婦女健康關懷研究(WHI)報告發現使用傳統荷爾蒙療法，對未切除子宮女性，血栓、血管疾病及乳癌機率增加但大腸直腸癌及骨鬆性骨折機率減少。許世典醫師強調「荷爾蒙療法增加乳癌的風險非常低」，增加幅度甚至在ㄧ萬六千人的WHI研究上做不出統計意義上的差別，不過卻已對民眾造成刻板印象。2017年瑞典國家癌症登記研究統計顯示，傳統荷爾蒙療法增加乳癌風險，但同時也會降低消化道癌症風險，整體得到癌症的機會並無明顯增加。
▲台中榮總婦女醫學部主治醫師許世典
雌激素＋天然黃體素 改善更年期還預防骨鬆
為了降低民眾疑慮，科學家又發現調整荷爾蒙療法，也就是將傳統療法中的合成黃體素，替換為天然黃體素，不會增加乳癌風險。許世典醫師指出，這種改良式荷爾蒙療法，也就是雌激素搭配天然黃體素，不僅可改善熱潮紅、陰道乾澀等症狀，還能預防骨質疏鬆，大幅降低因骨鬆造成骨折的風險，美國FDA也已核准做為預防骨鬆的藥物。
越早介入效果越佳 乳癌患者不建議使用
研究也指出，越早介入荷爾蒙療法，改善幅度越大，還能有皮膚變好、體重不會上升等附加價值。不過許世典醫師提醒，乳癌患者則不建議使用荷爾蒙療法，因乳癌腫瘤生長成因本就與荷爾蒙相關，可改用其他療法。而台灣人停經前罹患乳癌的機率較國外高，有更年期症狀婦女求診，通常會建議先進行乳房檢驗，確認乳房狀況無虞再進行荷爾蒙治療。
症狀影響生活應治療 10%女性熱潮紅一輩子
只要更年期症狀影響到生活，都可接受治療。雖然熱潮紅可能隨時間消退，但也有10%-15%患者終身都未改善，需長期使用。許世典醫師提醒，荷爾蒙療法畢竟不是仙丹，是藥品，都一定有其副作用存在，有些患者有疑慮，他都會耐心解釋，並作治療前評估。比喻荷爾蒙療法就像「醫美療程」，一定都有其風險存在，「但是利大於弊，可以改善嚴重症狀，還有改善膚質、預防骨鬆等功用。」經過諮詢及風險評估，患者都能安心接受治療。接受治療的患者，也需要定期回診檢查，確認持續使用利大於弊再繼續使用，若症狀有改善後，經評估就可停藥，不一定需長期服用。
資料來源：健康醫療網 更年期荷爾蒙替代療法 證實不增乳癌風險兼預防骨鬆
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