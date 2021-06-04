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吸入性肺炎患者近4成有吞嚥困難　調整食物質地為解法

吸入性肺炎患者近4成有吞嚥困難　調整食物質地為解法
吸入性肺炎患者近4成有吞嚥困難　調整食物質地為解法

健康醫療網

2021-06-04 10:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠肺炎疫情升溫，家中長輩除了避免受感染外，別輕忽因吞嚥困難造成吸入性肺炎的問題！台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王亭貴表示，吞嚥困難是高齡長輩常見的問題，而吞嚥困難是造成吸入性肺炎主要原因之一，但吞嚥困難的診斷和危險性常被低估！根據台灣全民健保資料統計，吸入性肺炎平均死亡率近5成，且高達38.7%的吸入性肺炎患者有吞嚥障礙。《老齡化的臨床干預》醫學期刊集結多項研究統計，吸入性肺炎容易造成重症，引發其他併發症，導致住院時間更長。理事長提醒，高齡化社會吞嚥困難、吸入性肺炎問題已日益嚴重，需積極提升民眾對吞嚥困難的覺知及確診。

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王亭貴表示，調整食物質地是吞嚥困難處置最方便的方式，但吞嚥困難者適合什麼樣的飲食質地，需透過醫師及語言治療師的專業評估與清楚的分級指引，以及營養師進行質地飲食規劃及備置指導。王亭貴提醒，正確的飲食質地，可減少吞嚥困難患者發生吸入性肺炎的風險，更能夠避免長輩因害怕嗆咳導致的水分及營養攝取不足，避免食物質地成為「新」肺炎風險！。

每周8萬長者陷肺炎危機　高齡嗆咳成照護風險

根據國健署統計，有21.8%吞嚥困難患者每週至少會有3次進食嗆咳的現象，等於台灣65歲以上長者有8萬人陷肺炎危機。王亭貴解釋，年長者由於吞嚥功能退化及咳嗽反射能力下降，較容易發生異物進入氣管後無法藉由咳嗽排出，使得喝水或飲食的過程，因吞嚥的神經或肌肉不協調，會厭軟骨沒有完全關閉，使食物誤跑到氣管而導致的肺炎。王亭貴表示，吞嚥困難常見於中風、頭頸癌、帕金森氏症等患者，但年長者容易誤以為吞嚥困難是老化正常現象，而輕忽其嚴重性。根據多國統計數據顯示，國外吞嚥困難盛行率多在16%-22%之間，顯示台灣潛在未被評估有吞嚥異常的人數可能被低估，使年長者陷入肺炎風險而不自知。

避免肺炎、營養不良雙重威脅　EAT-10即可簡單篩檢

王亭貴特別解釋，吞嚥困難患者不只面臨吸入性肺炎問題，吞嚥困難也會造成體重減輕、營養不良等風險，嚴重會影響患者生活品質，甚至對生命構成威脅。他特別提醒，若家中長輩進食常容易嗆咳、有吞嚥困難的症狀應及時運用國際吞嚥困難篩查工具EAT-10進行初步吞嚥篩檢，並尋求專業的幫助，若經EAT-10初步診斷達3分以上，可能就有吞嚥困難的可能性，建議及時諮詢復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員。

阿嬤喝水進食時常嗆咳以為正常老化、牙口差　變吸入性肺炎住院30天

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮語言治療師分享，曾遇過一名80歲患有失智症的阿嬤，半年前開始吃東西就常常嗆到，體重還持續變輕，家人以為是年紀大、正常老化現象，而沒有就醫。直到某日晚餐時，阿嬤又因喝湯嗆咳，過了3個小時突然發生呼吸急促及胸口疼痛現象，緊急送醫才發現是吸入性肺炎。王雪珮語言治療師表示，由於患者長期因吞嚥困難造成脫水、營養不良，導致復原不佳，住院一個月且被放上鼻胃管。

吞嚥障礙患者　營養不良機率高出1.7倍

美國研究數據指出，吞嚥困難患者營養不良的機率是正常人的2.72倍。對此，台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮語言治療師表示，改善吞嚥困難患者吞嚥狀況、調整營養，已成為高齡化社會的必要工作，若患者不積極接受正確吞嚥及營養評估，恐造成吞嚥安全問題及營養不良後果，對個人健康、生活品質將造成影響。秘書長解釋，過去國人認為若是喝水嗆咳，只需將水增稠或把食物剪碎或攪打即可改善吞嚥困難，然而這是常見的迷思之一。吞嚥困難患者適合哪一程度的飲食質地等級，則需經由醫師或語言治療師評估而定。國際吞嚥障礙飲食標準化委員會制定了國際吞嚥障礙飲食標準（The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, 簡稱IDDSI），該項標準將飲食質地分為八個連續等級(0-7級)，透過醫師、語言治療師等專業醫事人員詳細評估患者的狀況後，可依據相對應該程度的進食能力及食物質地為患者製備飲食。

秘書長進一步表示，醫師或語言治療師評估吞嚥障礙患者狀況後，會提供食物質地等級建議，若患者需要”細碎及濕軟”等級，則避免進食容易出水的食物，如帶水的稀飯，照顧者則需要留意食物在進食過程中是否均質，以及是否容易隨著時間而出水。對於易出水的食物則建議透過穩定的方式，如勾芡，或搭配專為吞食困難設計的「食物增稠劑」來輔助調整質地，不僅不會改變食物風味、穩定性佳且便利性高，更能幫助吞嚥安全。



資料來源：健康醫療網 吸入性肺炎患者近4成有吞嚥困難　調整食物質地為解法

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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