從《鬼滅之刃》洞悉職場心理學　諮商師分析主管特質

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當主管與同仁的距離拉遠之後，要如何建立同仁的歸屬感、認同感與向心力，沒有人在旁督導督促，同仁依然盡心盡力達成公司交付的使命。
遠距工作～主管要如何評量求職者人格特質，為公司邀請人境適配的同仁加入團隊。
遠距工作～主管要如何經營員工關係，並且快速組成合作團隊。
遠距工作～主管要如何了解同仁的困難點，彼此形成工作默契，共同達成公司目標。
遠距工作～主管要如何精確溝通，讓工作得以順暢有效率地推動。
遠距工作～主管要如何做好員工行為風險管理，避免沒有及時察覺漏洞，造成企業損失。
這些企業界目前面臨的狀況，在「洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象」一書中，都有精闢的見解，企業主管可以參考主公大人「產屋敷耀哉」凝聚人心的管理哲學。
「鬼滅之刃」中，竈門炭治郎具有「療癒人心」的力量，而主公大人「產屋敷耀哉」則擁有凝聚人心的魅力，他不僅有溫暖而安定人心的聲音，還能夠洞察別人的心理需求，及時滿足對方，灌注對方正向的心理能量。
產屋敷耀哉的成長故事
主公大人產屋敷耀哉是「產屋敷家族」的第九十七代繼承人，他和「鬼舞辻無慘」有著血緣關係，都是「產屋敷家族」的傳人。自從鬼舞辻變為鬼後，「產屋敷家族」就像受到詛咒般，所有出生的孩子都體弱多病，年紀輕輕便會夭折。
產屋敷耀哉的身體長年承受疾病痛楚，他俊秀的臉龐也因為疾病的侵蝕而長出斑紋，並且隨著斑紋蔓延全身，壽命也會跟著終結。可是他並沒有自怨自艾，為了延續家族的命脈，雖然他無法像其他劍士一樣，以高超的武藝守護族人生命，但他卻精進運籌帷幄的智慧，成為具有凝聚人心魅力的領導者，帶領所有鬼殺隊的夥伴避開危險，預知未來的方向，為達到最後目標努力不懈。
產屋敷耀哉凝聚人心的特質
凝聚人心的魅力
想想看，什麼樣的領導者特質有助於凝聚夥伴的向心力，能夠讓夥伴自動自發完成工作目標？
產屋敷耀哉完全具備下面這些凝聚人心的領導者特質：
• 可以自我覺察，看到自己的不同面向、不同狀態。
• 心胸開放能讓夥伴感受到安全感，不會擔心說錯話就慘了。
• 對人有彈性，允許夥伴犯錯。
• 能夠容忍事情處於不明確的狀態，而不會焦躁。
• 積極進取，不會輕言放棄。
• 兼具人性化與同理心，可以尊重、理解夥伴。
• 人格成熟，可以適時自我調整，因應局勢的變化。
舉個例子來說，「風柱．不死川實彌」在第一次參加柱合會議的時候，因為誤會產屋敷耀哉將鬼殺隊的夥伴當成「用完就扔的棋子」，而講出很多挑釁難聽的話語：一看就知道，你從沒鑽研過武術，這種傢伙居然是鬼殺隊的首領，簡直讓人作嘔。
如果心胸不夠寬大，這些話其實是會打中因身體贏弱無法成為強大劍士的耀哉，但是，耀哉非但沒有動怒生氣，也沒有為自己辯解，反而同理實彌因為剛遭逢喪友之痛，才會有這些激烈的反應。
耀哉先跟實彌承認自己的無能，說明雖然自己也曾嘗試過揮刀，但都揮不上十下，呼吸心跳就亂得一踏糊塗，如果可能的話，也想成為守護他人的強大劍士。
同時也跟實彌道歉，在這樣的狀況還要實彌來開會，接著，耀哉把過世好友的遺言交給實彌。從此以後，實彌對耀哉除了敬重更多了死心蹋地跟隨。
從心理的角度，凝聚人心的領導者是「自我接納」與「尊重別人」的，能夠設身處地理解夥伴的失望、挫折以及辛苦，如此才能發揮改變夥伴心智的力量。
如果你也想像產屋敷耀哉一樣，成為凝聚人心的領導者，看看上面這些特質自己具備那一些？還需要培養哪一些？越能面對自己的真實面，越有可能成為有魅力的人。
容易跟別人建立信任關係的特質
根據我的觀察，產屋敷耀哉能夠贏得鬼殺隊所有夥伴的信任，是因為他具有下面幾個容易跟別人建立信任關係的特質：
親和力高：接受與傳遞意見都真誠自然。
洞察力強：懂得察言觀色，可以給夥伴實質、心理與情緒上的支持。
具可預性：說的和做的一樣，夥伴可以印證他說過的話跟採取的行為是一致的，另方面也可以推測他未來的行為方向，不會每次都要重新調整，因此值得信賴。
產屋敷耀哉雖貴為主公大人，但他卻不走高高在上的路線，而是走親和路線，會特別關懷夥伴的情緒、感受，適時給夥伴心理的支持。
話說有一次，「戀柱．甘露寺蜜璃」因為相親時被對方拒絕，心情與自信都大受打擊，耀哉知道後，溫柔地跟甘露寺蜜璃說：你要為自己的強大而自豪，不要在意世人的眼光。
這句安慰失戀者的語言是先洞察甘露寺蜜璃內在的需要後，再增強她的自信心。
諮商的過程中，常常聽到很多人在安慰失戀者的時候，語言重心都放在「拒絕者」身上，所以不斷強調：天涯何處無芳草、下一個會更好，而沒有將安慰的重心放在「受傷者」身上，先了解對方的心理感受，再同理對方需要什麼。不同的安慰重心自然產生不同的力量。
擁有識人之明
十四歲的時候，產屋敷耀哉挺身救出因冤獄險些被處刑的「悲鳴嶼行冥」，並且表示自己相信悲鳴嶼行冥沒有害人。
諮商的過程中，有些時候也需要判斷當事人敘述內容的真實性，說真的，要洞察一個人的內心世界，做出正確的判斷，是非常不容易的，需要藉助心理測驗量表、語言的邏輯性、歸因的方向、行為的反應、情緒的反應、性格的特徵、人際互動的線索，綜合各方面的訊息，才能洞察人心。
產屋敷耀哉能在十四歲就看穿一個人的靈魂深處，真的很不簡單，在一個人最需要別人信任的時候信任自己，「悲鳴嶼行冥」當然也會回饋耀哉最強大的信任感。
積極聆聽、安定人心的聲音
竈門炭治郎初次面見主公大人產屋敷的時候，曾經感到不解：這種感覺是怎麼回事，輕飄飄的。
身為諮商心理師，我很清楚聲音的力量。
聲音具有強大的感染力，暗藏焦慮的聲音會讓收聽者不自覺擔憂起來，蘊藏憤怒的聲音會讓收聽者不自覺恐懼起來。
根據研究顯示，人與人在互動溝通的過程中，有7%來自於「內容」：雙方說了什麼內容。還有38%來自於「聲調」：彼此用什麼聲調來表達意涵，給對方的感覺自然也不同。另外有55%來自於「肢體語言」：雙方的動作表情，裡面富含大量的訊息，值得用心觀察。
除了擁有安定人心的聲音之外，產屋敷耀哉還具有「積極聆聽」的特質。這裡也提供心理諮商的時候，「積極聆聽」的重點有哪些：
- 積極聆聽對方說話的內容。
- 積極聆聽對方的話中的情緒。
- 體會對方的感受。
- 觀察對方說話時肢體的反應，譬如說，對方一直搓手、一直咬指甲。
- 猜測對方肢體反應背後蘊含的意義。
- 不急著問問題、分析狀況或給建議。
自我練習
傾聽和反應技巧：幫助自己正確解讀對方話中的意思，並且分享自己所接收到的訊息給對方。
營造談話氣氛的技巧：創造正向的談話氣氛，較易達成有效的溝通。
溫暖、友善、穩定的聲音，可以讓談話氣氛更舒服，不妨覺察一下：自己聲音的表情，作法很簡單，只要在跟別人講話時錄一小段音，然後放出來聽一聽，就會有很大的收穫。
念舊惜情牢記每個夥伴的貢獻
對產屋敷耀哉而言，人的念想，才是永恆的、不滅的。
產屋敷耀哉身體力行自己的信念，不只是掛在嘴上的美麗口號，他牢記每個鬼殺隊犧牲成員的名字、生平、經歷，而且每天都會去為烈士們掃墓，直到自己無法行走。
「直觀力」與「思考力」造就預知未來的能力
還記得在說明竈門炭治郎的人格特質時有提到「感官」與「直觀」：這兩種「心理能量」都是我們認識世界的非理性方法，也就是我們如何處理接收到的資料。
炭治郎屬於「嗅覺感官型」，而產屋敷耀哉則是屬於「直觀型」的人。
直觀型（N，Intuition）的人：常會有突如其來的靈感，注重事情的「可能性」與「關連性」，所以可以看到潛在遠景。同樣一件事情，「直觀型」的人重視未來性，會預測事情「有哪些可能性」以及「預感會發生什麼事情」，從「潛意識」及「事物間的關聯」來理解世界。
除了擁有「直觀」的心理能力，產屋敷耀哉還有很縝密的思考力，「直觀力」與「思考力」的互補搭配，讓產屋敷耀哉能夠準確預測「鬼舞辻無慘」的狀態，並且做出正確的判斷，帶領鬼殺隊的夥伴安全避開全軍覆沒的風險。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人、松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
【林萃芬心理師的洞察人心時間】Apple Podcasts 收聽：https://reurl.cc/7yL9kl
資料來源：健康醫療網 從《鬼滅之刃》洞悉職場心理學 諮商師分析主管特質
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