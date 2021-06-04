COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

煎荷包蛋別只會放油！大廚曝「多加1物」：不易破又提味

▲《小楊聊美食》提到，煎荷包蛋時別只會放油，煎的時候加1物，讓荷包蛋不容易破，營養又美味。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲《小楊聊美食》提到，煎荷包蛋時別只會放油，煎的時候加1物，讓荷包蛋不容易破，營養又美味。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 13:38:42

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，除了水煮蛋、蒸蛋、炒蛋外，許多人最常做的就是荷包蛋了。不過，煎荷包蛋看似簡單，其實也暗藏不少學問！近日，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，煎荷包蛋時別只會放油，煎的時候加1物，讓荷包蛋不容易破，營養又美味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《小楊聊美食》表示，許多人一開始學煎荷包蛋的時候，總是拿捏不好火候和煎的方法，經常煎焦或煎破，直到後來問了一個廚師朋友才知道，煎荷包蛋也有很多小技巧。

▲《小楊聊美食》提到，煎荷包蛋時別只會放油，煎的時候加1物，讓荷包蛋不容易破，營養又美味。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲《小楊聊美食》提到，煎荷包蛋時別只會放油，煎的時候加1物，讓荷包蛋不容易破，營養又美味。（示意圖／翻攝自Pixabay）
一、加油

相信很多人煎荷包蛋的時候，都會放一點點油，其實這樣煎出來的蛋，是很容易破也很容易糊的，因為油少了的話，雞蛋不容易成形，如果不是使用不沾鍋的話會更明顯。

二、加鹽

在下雞蛋前，可以在放了油之後，放入適量的食鹽。因為食鹽可以防沾鍋，相當於在油鍋多加了一層保護膜，可以防止雞蛋破損，還有調味的作用，美味又美觀。

三、加水

如果想要吃比較西式的煎蛋，可以在煎的時候，等雞蛋的一面成形，加入適量的水，蓋上鍋蓋稍微燜一下，這樣煎出來的蛋，底下是煎蛋口感，上面則像水煮蛋，有點類似早午餐的太陽蛋，且這樣煎的雞蛋，不需要多放油，可說是營養又美味。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀