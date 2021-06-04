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日常5種植化素　吃出自身抵抗力

日常5種植化素　吃出自身抵抗力
日常5種植化素　吃出自身抵抗力

健康醫療網

2021-06-04 15:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】全國疫情警戒提升至三級，民眾積極配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施之餘，國民健康署提醒，這段時間除了注意個人衛生習慣，也可透過飲食提升自身抵抗力。

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不同植化素　不同好功效

蔬菜與水果除了富含維生素、礦物質及膳食纖維外，還有各種不同的植化素，是植物天然色素和氣味的主要來源，但因人體無法自己製造，必須從各種食物中攝取。植化素可以清除自由基，降低發炎反應，提升抵抗力，而不同顏色的蔬果含有不同種類的植化素：

一、綠色：代表蔬果：綠花椰菜、地瓜葉、奇異果等

常見植化素：多酚類、吲哚類；功效：抗氧化、降低罹癌風險。

二、黃/橘色：代表蔬果：胡蘿蔔、鳳梨、木瓜等

常見植化素：類胡蘿蔔素、玉米黃素；功效：抗氧化、強化免疫功能。

二、紅色：表蔬果：紅甜椒、西瓜、番茄等

常見植化素：茄紅素、花青素；功效：抗氧化、降低罹癌風險。

四、藍/紫色：代表蔬果：葡萄、茄子、紫甘藍等

常見植化素：類黃酮素、花青素；功效：抗氧化、抗發炎。

五、白色：代表蔬果：白蘿蔔、洋蔥、香蕉等

常見植化素：蒜素、含硫化合物；功效：抗氧化、降低罹癌風險。

「我的餐盤」概念　養成好身體

每天若能依照「我的餐盤」均衡飲食中準備5色蔬果，每餐攝取1個拳頭大水果，可盡量洗乾淨連果皮一起吃；每餐的蔬菜攝取量則比水果再多一些，也可以依個人喜好適量增加，除了攝取到植化素，也同時兼顧多種維生素、礦物質和膳食纖維，這些在強化免疫細胞，增強抵抗力，進而提升個人的營養狀態上都扮演重要角色。

網購蔬果箱　輕鬆獲取優質營養素

疫情期間，如果不想出門買菜，行政院農業委員會特舉辦的「臺灣農產嘉年華」活動，結合60家農業電商業者，超過3萬多項農產品，更推出不同份量大小的「蔬菜(果)箱」，民眾透過網路即可輕鬆購得優質且具溯源的國產農產品，不僅買得安心，也吃得健康。



資料來源：健康醫療網 日常5種植化素　吃出自身抵抗力

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

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2021-06-01-2021-06-04
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