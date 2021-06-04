無法坦率接受讚美、面對成功。醫教６招克服冒牌者症候群免於過勞！

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無法坦率接受讚美、成功 冒牌者症候群惡性循環
楊聰才診所院長/精神科楊聰財醫師表示，冒牌者症候群又稱冒牌頂替症候群、騙子症候群，是在1978年由克蘭斯博士（Pauline R. Clance）和因墨斯（Suzanne A. Imes）所提出。患有冒牌者症候群者，難以坦然接受自己的成功，常會擔心自己有一天會被他人識破是個騙子、只是運氣好而已，並非靠是自己的才華、努力、實力所贏得的。
冒牌者症候群在生活上相當辛苦，常常會在受到讚賞時感到暫時的自信和喜悅，接下來開始擔心被識破，然後開始卯足全力的努力試圖證明自己，在表現優越被讚賞之時，又從短暫的喜悅重新進入不安，形成一個過勞的惡性循環，不斷繞著圈子在追著自己。
冒牌者症候群常見族群，謙虛「沒有拉」也在其中！
楊聰財醫師指出，冒牌者症候群常見出現在完美主義者、自信不足者身上。他們常常會過度放大自己的缺點，反而忽略了自己優點，甚至害怕失敗，總認為自己做得不夠好、還可以再更好，再好一點就不會被識破了，但其實在他人眼裡已經相當優越。
另一方面，冒牌者症候群也常見出現在不斷想證明自己或長期壓抑的族群身上。這兩者息息相關，例如台灣女性受到傳統觀念影響，長期被灌輸「為男性輔助」的腳色。容易使得女性朋友長期壓抑，在沒有察覺的情況下，不斷想證明自己，且總認為自己做得不夠好，陷入冒牌者症候群的漩渦之中，這樣的情況在高壓的環境下相當常見。提醒民眾，每個人都可以做得很好，不用為了證明自己而努力。
除此之外，在台灣也有個相當常見的問題「過度謙虛」。受到他人讚美時，西方普遍自信並坦率的謝謝對方的讚賞，台灣人則常因受到傳統教育的影響，當下表達「沒有拉，運氣好而已。」、「沒有拉，沒有你說的那麼好啦。」等。雖謙虛是一種美德，但這樣的情況日久就可能形成一種心理暗示、催眠的效果，認為自己真的沒有這麼好、真的只是運氣好而已。
提醒民眾，心理狀態往往牽一髮動全身，包括環境、習慣、人為等各種因素。反觀來看，現在的心理狀態是從何而來，也可以從日常生活加以觀察。
６招改善冒牌者症候群，學會好好的讚美自己！
不斷超越自己是好事，但盲目的不斷向前衝，會讓自己越來越累，最終筋疲力竭。改善冒牌者症候群，避免自己做毫無意義的追求，楊聰財醫師建議可在避免自滿的情況下也建立起自己的信心，最簡單的就是先從習慣他人的讚美做起。
在別人讚美時，可以先調整回應的方式，以「謝謝讚美」取代「沒有拉」，坦然接受對方的讚美。而人都喜歡受到讚美，可多與習慣稱讚對方的人相處，讓自己更加習慣。
除此之外，也可以多留意他人讚美時所敘述的細節，例如一幅畫運用了哪些色彩、技法、視覺效果、心理暗示等，這種情況就很值得記錄下來。一方面可強化信心，了解自己真正的實力，又或者他人看到了自己原本沒注意到的優點，進而形成正向循環，不斷進步。同樣的道理，這也是每個人在讚美對方時可以多加學習的。
另外，和信任的、志同道合的朋友分享經驗，或和親友談述恐懼及不安，也是個很好的方法。志同道合的朋友更能理解自己所想表達的，也可以提出建設性的建議或做法。而和親友詳述恐懼及不安，則有助解除自己的疑慮。
楊聰財醫師也建議，凡事做到８分好就好，不用盡善盡美，因為任何事情一定都會有再進步的空間，就像3C設備並不是第一天就到平板電腦這一步。以「８分法則」做到一定的水準，剩下的２分邊走邊看，可以讓自己的心靈更加彈性，並且舒適自在，且更有進步的空間。
最後，最重要的一點，在明白自己成功時，一定要好好大肆的慶祝一番。慶祝不代表鬆懈，慶祝同時也可以持續上緊發條，但不論如何一定要好好的自己讚美自己一番，了解自己的成功不僅是靠著運氣而來，也包括了自己的實力及苦力！
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