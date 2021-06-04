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遠端上班、上課防高度近視！中醫２招防青光眼等眼疾！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-04 16:30:00

文／澄明中醫診所院長 郭祐睿中醫師

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近視不可逆轉？醫：不即時治療將早老化

前幾天媒體報導有國中生居家上課才兩週，近視暴增增加100多度，聽起來不可思議，但臨床上真的屢見不鮮；最近還有小一的小朋友因為早上連續兩週網路上課四小時，近視度數增加50度，大約是一年增加的幅度；另外還有小朋友因為爸媽要上班，在家上網路課程之後，接著打手遊，來看診時結膜充滿血絲，快要變成『火神的眼睛』；不只是學生，很多上班族輪流在家工作，結果就發現眼前出現黑絲甚至視力模糊的狀況，這種情形眼科醫師會判定為『眼睛老化』，年齡層從13歲到成年都有，主要原因還是因為用眼過度，沒有適度的休息有關；近視跟眼睛老化的情形在西醫眼科被判斷為不可逆轉，在中醫方面仍努力找尋更多方法改善，若是不及時治療，近視只會持續加重，老化也會提早發生。

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500度即高度近視，易得青光眼等眼疾！

在WHO的定義中，超過500球面度數的屈光狀態，就是「高度近視」，高度近視伴隨許多嚴重的眼睛疾患，例如：周邊視網膜病變、裂孔或剝離，青光眼、飛蚊症、白內障、黃斑病變等問題，最後可能引起全盲，所以平常就要特別注意預防跟保養。

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中醫２招助養眼，勿按眼球避免傷眼！

日本有研究指出，若是要舒緩眼睛的疲勞甚至治療黃斑病變，可以使用低於42度的遠紅外線眼罩，每天對眼周進行熱敷，長期使用，還可以減少乾眼症的發生。此外，中醫則對於眼睛的按摩方法常常被提出來，最簡單的方式可以先將兩手手掌摩擦生熱，用掌心輕輕貼在眼眶周圍，在慢慢用拇指跟食指沿著眼眶周圍輕壓，讓眼周肌肉放鬆，也可以減緩疲勞。要注意千萬不可以按壓眼球，尤其是高度近視的患者，若是太用力按壓，有可能引起視網膜剝離的現象。疫情不停息，護眼也不能中斷，只要每天注意上面的小細節，借能防止眼睛惡化的發生。

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