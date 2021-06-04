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台中葳格中學應屆畢業典禮 師生千人同步線上祝福

▲台中葳格中學畢業典禮線上直播，主持人披上畢業領巾，向線上畢業生致上祝福。（圖／台中葳格中學提供）
▲台中葳格中學畢業典禮線上直播，主持人披上畢業領巾，向線上畢業生致上祝福。（圖／台中葳格中學提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-04 17:26:17

受到疫情警戒升級影響，葳格國際學校中學部今日舉辦線上畢業典禮，老師變身直播主，和全體師長、家長一同線上見證應屆畢業生最特別的畢業典禮外，畢聯會特別精心策畫「熊心豹子膽」影片，以及「我敢問你敢說嗎」麻辣提問，透過影片將畢業生三年來的校園生活點滴，以詼諧有趣方式分享，吸引上千人同步收看。

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葳格中學線上畢業典禮以「攜夢」為主軸，創辦人袁昶平致詞勉勵學子，在面對疫情快速變化時，應該致力的不是消滅病毒，而是如何與病毒共存。袁創辦人以色列疫情為例，指出以色列從疫情爆發開始，就全力爭取疫苗。目前全國一半人民，已完成第二劑疫苗接種，讓疫情有效獲得控制。

▲台中葳格中學畢業典禮線上舉辦，畢聯會錄製溫馨祝福影片，祝福畢業生鵬程萬里。（圖／葳格提供）
▲台中葳格中學畢業典禮線上舉辦，畢聯會錄製溫馨祝福影片，祝福畢業生鵬程萬里。（圖／葳格提供）
 

換句話說，在未來人生旅程中，一旦遇到挫折與挑戰，袁創辦人期勉學子們，應該從根源尋找解決問題之道，這是他送給畢業同學人生座佑銘，期許孩子們一輩子奉行。

校長張祝芬致詞表示，在這個疫情時代，是危機也是轉機，希望學子們培養新觀點，就會擁有新能力。以今年大考沒有家長陪伴為例，學生們學習了獨立，也有優良表現。其次，在遠距數位教學課程中，學生也學習數位、自律自主能力。張祝芬校長以「愛你所選」4字勉勵畢業生，希望「未來有更強大的變通與適應力，那麼就算有所失，也會因成長而有更大收穫。」

因應今年畢業典禮線上舉辦，畢聯會精心製作祝福影片，在「熊心豹子膽」師生麻辣問答中，畢業生無厘頭作答笑翻一堆人。最吸睛的是，老師們搞笑模仿學生日常生活點滴，一幕幕都是三年校園生涯最美麗的回憶，搭配畢業生接力憶及昔日難忘的人、事、物，有溫馨也有歡笑，是一次難忘的畢業典禮，多少彌補無法穿上畢業袍，師生共聚互道珍重的遺憾。

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