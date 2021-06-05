曹興誠：疫苗取得只是時間問題　籲心懷感激

（中央社記者張建中、王揚宇台中4日電）國內本土疫情嚴峻，政府近來飽受抨擊。聯電榮譽董事長曹興誠4日表示，人人應該平心靜氣，對指揮中心的防疫成績心懷感激，拒絕流言和謾罵；疫苗取得只是時間的問題，大家沒必要恐慌。





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曹興誠4日在LINE友人群組發文，對於國內疫情及近期社會上的紛紛擾擾表達他的看法。





曹興誠文中表示，過去一年病毒在全球肆虐，台灣防疫得體，大家處在世外桃源之中。純靠防堵當然日久會有破口，現在台灣開始嚐到病毒蔓延的滋味，好在各種疫苗皆已問世，證明可以遏制疫情，台灣必然也會逐漸增加接種比例，不會讓疫情失去控制。





他說，值此之際，人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵。





曹興誠晚間接受中央社記者電話訪問時表示，疫苗不是完全由我們決定，不過，先進國家在打完疫苗後，會供應給台灣，疫苗取得只是時間的問題，沒必要恐慌。





對於鴻海創辦人郭台銘與佛光山等團體都主動出面協助採購疫苗，曹興誠說，大家都想早點引進疫苗，這是好事。他指出，食品、商品進口都要管理，疫苗採購進來也應由政府規定管理。





此外，與曹興誠熟識且有深厚交情的民進黨立法院黨團總召柯建銘也在臉書發文表示，曹興誠是他30多年老朋友，一直以來，曹興誠總是在台灣關鍵的時刻，以他縱橫商場多年經驗，提出對台灣的諍言。





柯建銘指出，適逢疫情持續悶燒，台灣人心浮動的時刻，曹興誠今天終於打破沉默，提出他自己對於當前時勢的觀察，望各位看完後，可以靜下心深思，什麼才是真正為了這塊土地好的做法，是繼續爭吵抑或是團結一心，相信有智慧的各位，能做出最好的判斷。（編輯：張良知、林克倫）1100604



