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非洲巨鼠柬埔寨出任務協助掃雷　服役5年將退休

▲在柬埔寨執行嗅出地雷和未爆彈任務的非洲巨鼠馬加瓦（Magawa）在服役5年後，即將退休。（圖／翻攝自臉書）
▲在柬埔寨執行嗅出地雷和未爆彈任務的非洲巨鼠馬加瓦（Magawa）在服役5年後，即將退休。（圖／翻攝自臉書）

中央社

2021-06-06 09:10:31

（中央社金邊5日綜合外電報導）在柬埔寨執行嗅出地雷和未爆彈任務的非洲巨鼠馬加瓦（Magawa）在服役5年後，即將退休。

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馬加瓦是比利時非營利組織APOPO訓練出的最成功「英雄鼠」之一，能利用靈敏嗅覺找出地雷，通知掃雷人員，協助安全移除這些爆裂物。

根據APOPO，馬加瓦已經嗅遍14萬1000多平方公尺，相當於20個足球場大的土地，總共嗅出71枚地雷和38枚未爆彈。

英國獸醫慈善機構PDSA去年頒發金牌獎給馬加瓦，嘉勉其「拯救生命的勇氣及忠於職責」。牠也是開辦獎項77年以來，首隻獲頒動物勇氣獎的老鼠，打破過去只頒給狗狗的紀錄。

APOPO 表示：「雖然牠目前健康狀況還不錯，但牠已屆退休年齡，而且速度明顯開始慢下來。（退休）的時間到了。」

不少囓齒類動物可以加以訓練嗅聞味道，並執行重複的任務，以獲取食物獎勵，但APOPO 認為非洲巨鼠體積最適合掃雷，因為他們的體型大小適合行走在地雷區而不會引爆地雷，同時掃雷速度比人類迅速許多。非洲巨鼠壽命最長可以活到8歲。

馬加瓦是因應這項任務培育出來的非洲巨鼠之一，牠在2014年出生於坦尚尼亞，2018年到柬埔寨西北部城市暹粒（Siem Reap），在這座以吳哥窟聞名的古城展開他的掃雷生涯。

全球目前仍有59個國家、6000多萬人生活在地雷和未爆彈的威脅陰影中。根據APOPO，在2018年，地雷和其他戰爭遺留下來的爆裂物總共造成6897人死傷。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1100605

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