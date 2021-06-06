端午雙鐵恐成疫情失速列車？黃捷：拜託請去退票

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黃捷認為，目前全國都還在三級的警戒，請大家務必小心再小心，用最安全的方式表達對家人的思念，而不是把可能染疫的風險帶回來給最親愛的家人，過去高雄的幾個大的群聚案，還有像是台南都有北孫南送，都是在雙北活動時帶回來造成群聚感染的情況，不希望在連假變成疫情更大的破口，讓雙鐵變成「疫情的失速列車」，所以拜託大家，如果可以「請去退票」，乖乖留在家用電話用視訊代替返鄉，表達最安全的思念。
對此交通部臺灣鐵路管理局則指出，端午節假期自5月14日開放訂票以來，售票張數已由13.6萬張遽減至3.3萬張，退票率約為7成6，且每日持續有退票情形，預估端午節假期售票張數可降至3萬張以下，搭乘率將會再降低。
而6月11日下班後至6月12日上午所有南下對號列車，台北地區往高雄地區目前僅售出59張車票；6月14日下午以後，開行所有北上對號列車，高雄地區往台北地區目前僅售出57張車票，旅客亦持續辦理退票中，臺鐵局已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形。
台灣高鐵公司則表示，為積極配合政府防疫措施，減少民眾於端午節連續假期非必要之跨區域移動、造成群聚感染風險，將依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，於端午疏運期間落實梅花座，平均座位利用率以兩成為原則。
經檢視最新訂位狀況，6月11至15日端午疏運期間，少數尖峰時段乘載率超過兩成之車次部分旅客，需要換搭其他車次列車，高鐵公司將積極透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與受影響旅客聯繫、協調，協助其重新規劃行程，進行退、換車票作業，並免收退票手續費；此外，自明（7）日起，高鐵全線各車站全面暫停販售高鐵便當，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。