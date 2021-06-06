出動警察取締、推廣1小時採買 五大措施再限制市場人流
針對傳統市場人流群聚，中央流行疫情指揮中心今（6）宣布，將有五大措施，包含推廣1小時採買、明定營業時間、動員公所人員駐守出入口、出動警察取締等。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-06 14:23:02｜2021-06-06 17:57:45
經濟部常務次長林全能今強調，疫情仍相當嚴峻，目前沒有條件跟本錢放鬆；經濟部針對傳統市場的人流聚集，提出五大措施強化，第一部分是各地方政府擴大管制傳統市集，包含至周邊攤販，將明定營業時間，並管制路段，透過管制內外強化人流管制；第二是請民眾調整採買行為，在上市場前思考好要買哪些物品，盡量在1個小時內完成採買，不要逗留在傳統市場裡。
林全能指出，第三個強化管制出入口，這部分會採取落實實聯制、維持社交距離等等強化措施；第四是地方政府也將大動員相關的公所人力派員駐守，並投入審查工作，讓民眾落實管制措施；最後，對於市場外的流動攤販，各地方政府也會動用警察取締。
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