單日又暴增36人死亡！50多歲男院內感染死亡

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（6）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增335例本土確診個案，以及校正回歸8例個案，並且新增36人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-06 14:13:19｜2021-06-06 18:35:59
指揮中心說明，今日新增36例死亡個案，共計為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月27日至6月2日。
根據指揮中心指出，一名50多歲男子案9043，因病住院，在5/30出現呼吸困難，之後在5/31不幸死亡，逝世後採檢，在6/2確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計656,768例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含634,762例排除)，其中11,298例確診，分別為1,145例境外移入，10,100例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另28例(新增案10494)移除為空號。確診個案中260例死亡。
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