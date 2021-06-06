疑外送員拉肚子在家門口！魏如萱憂：染疫症狀之一

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而針對此事，《NOWnews今日新聞》詢問魏如萱經紀人事發經過，經紀人提到魏如萱今天一早訂了食材外送，1小時後老公下樓拿包裹時，發現大門門內的地上有一坨拉肚子的排泄物以及衛生紙，因為拉肚子也是染疫症狀之一，因此馬上與老公全副武裝清理。
魏如萱剛剛也於IG再度發文提到，「我完全可以體諒外送員的辛苦，大家也都有過肚子痛找不到廁所的時候，但是，他拉肚子在我家大門後面的牆角，地上、牆壁上都沾到了屎，留了一堆擦過屁股的衛生紙在旁邊的畚斗上？！那為什麼不大在畚斗上呢？為什麼一走了之，不想辦法清理呢？」魏如萱也表示，基於一個母親的身分，如果外送員是自己的孩子當然也會心疼，但比起心疼，現在需要的是道歉，「也需要請你告訴我們，你身體有沒有不舒服，為什麼腹瀉？」
此外，因為魏如萱的住家是舊公寓，家裡只有一個大門，扣除魏如萱一家人外，沒有其他人會從大門進出，所以推測「兇手」是外送員，同時趕緊通知外送平台。據悉，目前平台還在了解階段，魏如萱的經紀人透露，為了以防萬一，有要求外送平台提供外送員的健康資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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