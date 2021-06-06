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疑外送員拉肚子在家門口！魏如萱憂：染疫症狀之一

▲魏如萱發文透露，推測有外送員在自家公寓門口便溺。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱發文透露，推測有外送員在自家公寓門口便溺。（圖／好多音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-06 14:16:58｜2021-06-06 15:10:39

由於台灣疫情持續升溫，政府呼籲民眾進行居家防疫，沒事不要出門，因此外送成為許多民眾依賴的對象。而歌手魏如萱（娃娃）於今（6）日稍早在社群媒體上發文，驚爆疑似有外送員在家門口便溺，讓她氣憤之餘也很擔心該外送員是否染疫。

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魏如萱在IG發文提到：「我現在非常生氣，非常錯愕！」並指出有一個外送員，在她家門口便溺，而且是拉肚子，因此無奈表示：「我平常發文滿幽默的，但是我現在真的笑不出來！」

▲魏如萱發文提到推測有外送員在家門口便溺。（圖／翻攝魏如萱IG）
▲魏如萱發文提到，推測有外送員在家門口便溺。（圖／翻攝魏如萱IG）
而針對此事，《NOWnews今日新聞》詢問魏如萱經紀人事發經過，經紀人提到魏如萱今天一早訂了食材外送，1小時後老公下樓拿包裹時，發現大門門內的地上有一坨拉肚子的排泄物以及衛生紙，因為拉肚子也是染疫症狀之一，因此馬上與老公全副武裝清理。

魏如萱剛剛也於IG再度發文提到，「我完全可以體諒外送員的辛苦，大家也都有過肚子痛找不到廁所的時候，但是，他拉肚子在我家大門後面的牆角，地上、牆壁上都沾到了屎，留了一堆擦過屁股的衛生紙在旁邊的畚斗上？！那為什麼不大在畚斗上呢？為什麼一走了之，不想辦法清理呢？」魏如萱也表示，基於一個母親的身分，如果外送員是自己的孩子當然也會心疼，但比起心疼，現在需要的是道歉，「也需要請你告訴我們，你身體有沒有不舒服，為什麼腹瀉？」

▲▲魏如萱發文提到，推測有外送員在家門口便溺。（圖／翻攝魏如萱IG）
▲魏如萱發文表示，希望在家門口便溺的外送員能夠道歉。（圖／翻攝魏如萱IG）
此外，因為魏如萱的住家是舊公寓，家裡只有一個大門，扣除魏如萱一家人外，沒有其他人會從大門進出，所以推測「兇手」是外送員，同時趕緊通知外送平台。據悉，目前平台還在了解階段，魏如萱的經紀人透露，為了以防萬一，有要求外送平台提供外送員的健康資訊。

▲魏如萱捐款幫助太魯閣事故救災。（圖／翻攝魏如萱臉書）
▲魏如萱發文提到自家門口竟然有人拉肚子便溺。（圖／翻攝魏如萱臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


 

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