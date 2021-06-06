疫情期間去市場！買7樣菜「金額破千」　她愣：這麼貴嗎

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原PO指出，結帳時老闆竟說「總共1238元，算1200元就好」，讓她聽了忍不住心想「是我吃米不懂得米價，還是現在買菜真的這麼貴啊，我只買青菜而已耶」。貼文曝光後，就有網友試算價格，「高麗菜200元，空心菜50元，a菜50元，四季豆、紅蘿蔔、絲瓜一共150元，蔥不知道大小把，抓一把100元，3把300元，這樣也才750元，1200元怎麼算的？」
其他人也紛紛回應，「你手上是不是拿著盤子？」、「1200光買青菜，在我們這邊，妳可能要開貨車載了」、「下次去賣場買，然後錢別帶太多」、「確定不是123元？當下一一的問他價錢阿，大不了別買」、「下次要問清楚吧」。事後，原PO也回應，因為出門都戰戰兢兢，且家裡還有小嬰兒交給老人照顧，實在不放心，所以火速挑完菜就結帳，她也決定「下次比較有空時我會問清楚再買的」。（編輯：許智超）
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