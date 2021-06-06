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疫情期間去市場！買7樣菜「金額破千」　她愣：這麼貴嗎

▲有網友在疫情期間到傳統市場買菜，但菜價卻讓她相當驚訝。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友在疫情期間到傳統市場買菜，但菜價卻讓她相當驚訝。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 17:10:49

台灣疫情持續爆發，雖然指揮中心呼籲民眾沒事就待在家，減少不必要的外出，但為了採買糧食、生活用品，有時候還是必須出門一趟。近日，就有網友抱怨，因為疫情關係常在家下廚，沒想到在市場挑了7樣菜，竟然要1200元，讓她傻眼直呼「現在買菜真的這麼貴？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，因為疫情的關係，所以最近比較常買菜，大概一週會去一次傳統市場，採購一家三口要吃的量。她透露，有次買了「一顆不大不小的高麗菜、空心菜兩束、A菜兩束、蔥3束、絲瓜一條、一份四季豆、兩條胡蘿蔔」，結果價錢卻超乎她的想像。

▲原PO買了7樣青菜，沒想到結帳時，老闆竟說要1200元，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO買了7樣青菜，沒想到結帳時，老闆竟說要1200元，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO指出，結帳時老闆竟說「總共1238元，算1200元就好」，讓她聽了忍不住心想「是我吃米不懂得米價，還是現在買菜真的這麼貴啊，我只買青菜而已耶」。貼文曝光後，就有網友試算價格，「高麗菜200元，空心菜50元，a菜50元，四季豆、紅蘿蔔、絲瓜一共150元，蔥不知道大小把，抓一把100元，3把300元，這樣也才750元，1200元怎麼算的？」

其他人也紛紛回應，「你手上是不是拿著盤子？」、「1200光買青菜，在我們這邊，妳可能要開貨車載了」、「下次去賣場買，然後錢別帶太多」、「確定不是123元？當下一一的問他價錢阿，大不了別買」、「下次要問清楚吧」。事後，原PO也回應，因為出門都戰戰兢兢，且家裡還有小嬰兒交給老人照顧，實在不放心，所以火速挑完菜就結帳，她也決定「下次比較有空時我會問清楚再買的」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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