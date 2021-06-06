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無聲抗議！江啟臣響應熄燈1分鐘　對染疫亡者表無限哀悼

▲國民黨主席江啟臣響應「8點熄燈1分鐘」活動，向政府表達無聲的抗議，同時也向死亡的確診者表達無限的哀悼。（圖／取自江啟臣臉書）
▲國民黨主席江啟臣響應「8點熄燈1分鐘」活動，向政府表達無聲的抗議，同時也向死亡的確診者表達無限的哀悼。（圖／取自江啟臣臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-06 22:10:33

本土疫情嚴峻，這波群聚截至今（6）日已累計248例死亡個案，前衛生署長楊志良邀集民眾在晚間8點一起「熄燈一分鐘，喚醒陳時中」活動，國民黨主席江啟臣也響應，將家裡的燈關上，表達無聲的抗議，同時也向死亡的確診者表達無限的哀悼。

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江啟臣稍早在臉書貼文表示，就在剛才晚上八點鐘，我把家裡的燈關上了一分鐘。這一分鐘，是無聲的抗議、是悲痛的默哀，也是寧靜的鼓舞，對政府，這一分鐘，是我們無聲的抗議。

江啟臣說，新冠肺炎疫情爆發的一年多以來，我們沒有吝嗇給執政黨掌聲。我們全力配合防疫，甚至對自己做出更高標準的要求。人民努力支撐起來的緩衝期，卻沒有看到政府做好各項的工作整備，彷彿天真的為只要靠圍堵，就可以撐過病毒的威脅。政府疏失造成的防疫破口，不但迄今找不到人負責，連會議記錄都付之闕如。疫情爆發後，從篩檢量能、醫療量能、到疫苗數量，都沒有到位，這空白而浪費的一年，我們用無聲來抗議。

由於這波疫情染疫族群偏中高年齡層，或是本身有慢性疾病者，增加了死亡風險，江啟臣表示，國內高於國際平均值的致死率，每天兩位數增加的死亡數字，是一個個家庭的沉痛。在足夠的疫苗到達前，我們還要有多少生命的逝去，還要有多少悲傷，跟來不及說的告別，當執政黨的立委，為了友邦贈送的疫苗乾杯，是否也將逝世國人無法完成的精彩人生，還有家屬的眼淚，同時一飲而盡了呢？數百位國人的離世，我們用黑暗來哀悼，對於不幸離世的國人，這一分鐘，是我們無限的哀悼。

而對於在第一線奮戰的醫護，江啟臣說，這一分鐘，是我們寧靜的鼓舞。他表示，醫護人員的辛苦，是汗水、是淚水，更是與家人的分隔、與染疫風險的搏鬥。日以繼夜的工作，持續消耗的精力，都是為了守護我們共同的健康。防疫對於醫護人員來說不只是戰爭，更是負重前行的舉步維艱。

江啟臣盼所有國人同胞，都能夠透過各種方式，支持醫護人員，力挺防疫工作，在疫情艱困下，我們一起探尋人性的光輝，保留繼續奮鬥的氣力。守護我們家園的醫護，我們用寧靜來鼓舞。

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

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