無聲抗議！江啟臣響應熄燈1分鐘　對染疫亡者表無限哀悼

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江啟臣說，新冠肺炎疫情爆發的一年多以來，我們沒有吝嗇給執政黨掌聲。我們全力配合防疫，甚至對自己做出更高標準的要求。人民努力支撐起來的緩衝期，卻沒有看到政府做好各項的工作整備，彷彿天真的為只要靠圍堵，就可以撐過病毒的威脅。政府疏失造成的防疫破口，不但迄今找不到人負責，連會議記錄都付之闕如。疫情爆發後，從篩檢量能、醫療量能、到疫苗數量，都沒有到位，這空白而浪費的一年，我們用無聲來抗議。
由於這波疫情染疫族群偏中高年齡層，或是本身有慢性疾病者，增加了死亡風險，江啟臣表示，國內高於國際平均值的致死率，每天兩位數增加的死亡數字，是一個個家庭的沉痛。在足夠的疫苗到達前，我們還要有多少生命的逝去，還要有多少悲傷，跟來不及說的告別，當執政黨的立委，為了友邦贈送的疫苗乾杯，是否也將逝世國人無法完成的精彩人生，還有家屬的眼淚，同時一飲而盡了呢？數百位國人的離世，我們用黑暗來哀悼，對於不幸離世的國人，這一分鐘，是我們無限的哀悼。
而對於在第一線奮戰的醫護，江啟臣說，這一分鐘，是我們寧靜的鼓舞。他表示，醫護人員的辛苦，是汗水、是淚水，更是與家人的分隔、與染疫風險的搏鬥。日以繼夜的工作，持續消耗的精力，都是為了守護我們共同的健康。防疫對於醫護人員來說不只是戰爭，更是負重前行的舉步維艱。
江啟臣盼所有國人同胞，都能夠透過各種方式，支持醫護人員，力挺防疫工作，在疫情艱困下，我們一起探尋人性的光輝，保留繼續奮鬥的氣力。守護我們家園的醫護，我們用寧靜來鼓舞。