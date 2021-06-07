「返鄉恐釀破口」台鐵、高鐵為何不停駛？眾曝2關鍵理由

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▲端午連假返鄉恐會釀成嚴重防疫破口，就有網友在PTT女孩版好奇詢問，為什麼不直接端午期間台鐵、高鐵停駛？貼文立刻引發熱議。（示意圖／台鐵提供）

不能停駛的2的原因，分別為經濟問題，以及有的人不得已工作或其他因素搭乘