「返鄉恐釀破口」台鐵、高鐵為何不停駛？眾曝2關鍵理由
台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活。不過，緊接著迎來端午連假，也讓外界不禁憂心，返鄉潮恐會釀成嚴重防疫破口。對此，就有網友在PTT女孩版好奇詢問，為什麼不直接端午期間台鐵、高鐵停駛就好？貼文立刻引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 11:15:45
原PO以「為什麼不直接端午台鐵／高鐵停駛就好？」為題，提到與其叫人減少返鄉探親，若可預期會有這個人潮的話，不如直接下令叫台鐵跟高鐵等大眾運輸工具，端午節停駛、禁運，並無條件退票，反問「怕人家移動會造成破口，卻又不禁？直接禁駛看你怎麼移動啊？大眾運輸工具移動率直接歸0，那還用得著拜託嗎？」
原PO接著表示「病毒會看你是不是因為工作還是返鄉，而決定要不要傳染嗎？上班的不會被傳染，只會傳染那些不自愛亂跑的？返鄉都能停了，什麼工作這麼重要不能停？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「那開車返鄉你怎麼管？」「封城不是好方法，維持現狀然後打疫苗才是解方」、「你真到要返鄉本來就沒人可以阻止啊，只是傳染風險你也要自行承擔就是了」。
對此，也有網友點出不能停駛的2的原因，分別為經濟問題，以及有的人不得已工作或其他因素搭乘，「停班的損失有多大，不管是個人或整體經濟都是，所以不是想停就停，說真的大家都很為難」、「難道搭火車的人都是要返鄉探親的嗎？有人可能是去工作，或是奔喪，直接禁止台鐵，這強度有點太強了」、「停課不停學可以用遠距教學當替代方案，今天你停駛，對於可能要出差或是回去看家人最後一面或奔喪如何替代？」（編輯：賴詠璿）
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