消防支援防疫成「119大車隊」！他嘆：確診了誰來打火？

國內本土疫情嚴峻，昨日又新增335例本土確診案例，行政院今（7）更拍板，三級警戒將二度延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。近日有消防員就抱怨，由於疫情期間支援的工作量倍增，不僅得充當車隊在防疫巴士上隨車載送染疫過世的病患，還得負責消毒「防疫計程車」，疲於奔命同時也無奈表示「如果消防同仁確診越來越多、隔離越來越多，有哪個局處會來幫我們救災打火？」。

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日前有消防員臉書匿名粉專《靠北消防》提出自己的疑惑，納悶開防疫巴士、防疫救護車以及載陽性者到防疫旅館與消防三大任務（預防火災、搶救災害、緊急救護）無關，更質疑「只要會開車的人穿上防護衣就可以來開了不是嗎？其他局處都沒有人會開車或是請不到人了嗎？」

▲消防人員從事打火救人等高危險工作，出入生死關頭相當不輕鬆。（圖／Shutterstock）

此外，他也無奈吐露現況，「什麼事都要消防來做，搞得現在消防同仁確診，分隊關閉消毒，其他分隊擴大支援，只會累死自己人」，更擔心要是消防同仁確診人數越來越多、隔離人數越來越多，「有哪個局處會來幫我們救災打火？」。

消防員工作權益促進會對此也向北市喊話，希望臺北市政府能夠在未來的防疫會議上具體回應，改善前線人員勤務問題，為長期抗疫做好準備，更指出在載運確診者部分，北市的運輸效率、SOP比較差；消毒防疫計程車部分則是清消設備不佳，消防權益促進會希望能夠改善相關設備、優化勤務，及停止載運遺體等任務。（編輯：楊智傑）