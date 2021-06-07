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醬油種類多怎麼分辨？專家曝「評比懶人包」：做菜沒煩惱

▲十分常見的醬油，也有各種分類，究竟不同的料理該使用哪種，臺北農產也分享「評比懶人包」，讓民眾做菜沒煩惱。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲十分常見的醬油，也有各種分類，究竟不同的料理該使用哪種，臺北農產也分享「評比懶人包」，讓民眾做菜沒煩惱。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 16:42:40

近期因為疫情關係無法出門，不少家庭也開始重拾鍋鏟，待在家中料理三餐，調味料的使用與份量拿捏，也成為一家子是否能有口福的關鍵。其中十分常見的醬油，也有各種分類，究竟不同的料理該使用哪種，臺北農產也分享「評比懶人包」，讓民眾做菜沒煩惱。

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昨（6）日《臺北農產》在臉書上分享「醬油評比懶人包」，寫出不同醬油的鹹度香度以及適合用法，讓大家「醬油用得好，做菜沒煩惱！」

一、醬油：讓料理保持香氣增加食慾，素食者也放心食用

鹹度：★★★★★

香氣：★★★★★

製成：大豆、水、食鹽發酵而成

適合：醃漬肉類、熱炒料理、滷製料理

▲醬油也有不同的製作方式與口味。（圖／翻攝PhotoAC）
▲醬油也有不同的製作方式與口味。（圖／翻攝PhotoAC）
二、醬油膏：質地黏稠口味偏甜，適合直接沾醬食用

鹹度：★★★

香氣：★★★

製成：黃豆、澱粉、砂糖製做而成

適合：勾芡料理、沾醬製作、涼拌料理

三、生抽（淡醬油）：顏色清澈味道充足，適合炒菜不影響食材顏色

鹹度：★★★★

香氣：★★★

製成：穀物加入麴菌發酵而成

適合：熱炒料理、涼拌料理、沾醬製作

四、壺底油：香氣濃郁味道甘甜的頂級醬油，適合替食材上色

鹹度：★★★★

香氣：★★★★★

製成：一年發酵醬油最底層壺油

適合：肉類料理、醬油混搭、滷製提鮮。（編輯：潘毅）

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