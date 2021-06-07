影／端午5.8萬車票未退　蔡英文：愛家鄉留原地

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蔡英文說，今天行政院已經宣佈強化3級警戒延長到6月28日，大學指考也延到7月底辦理，為了減少群聚，傳統市場也開始採取分流採買，身分證字號最後一碼是單數的，週三、週五、週日採購，最後一碼是偶數的，週二、週四、週六採購，有效分流才能降低市場的染疫跟傳播風險。蔡英文也再一次請各位縣市首長配合中央的政策，一起為防疫來努力。
接著蔡英文擔憂地表示，高鐵、台鐵和國道客運已賣出端午連假期間的車票近10萬張，經過很多人的呼籲後，雖然有減少，但仍舊還有8.5萬張票。蔡英文表示，端午節雖然是家人團聚的大節日，但今年因為疫情的關係，拜託大家「愛家鄉就留在原地、愛家人請不要移動」，端午節明年還有，如果因為跨區移動造成疫情大爆發，家鄉和家人都會陷入險境。
最後，蔡英文也提到日本捐贈的142萬劑AZ疫苗，在檢驗完成後就能進行分配施打；另外，美國提供的75萬劑疫苗，則已經進入後續載運的協調工作，很快會空運來台。除了感謝為疫苗奔走的海內外好朋友外，蔡英文也保證，政府會盡所有力量，爭取更穩定的疫苗供給。接下來疫苗施打的規劃，包括順序等，正由中央流行疫情指揮中心（CDC）協同公衛專家進行籌劃，完成後就會宣布。
蔡英文說，在疫情之中，要拜託國人對家人、對身邊的朋友多體諒與鼓勵，考驗我們的永遠不是疫情本身，更是我們能不能在疫情的風暴中懷抱希望、勇敢面對。過去我們也曾經經歷過各種困難 台灣總是展現強韌的一面 這一次我們也一定能夠度過眼前的難關 團結防疫首台灣一起來守住我們的國家。
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