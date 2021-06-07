鞏固盟邦因應共同挑戰　拜登歐洲行任務清單一覽

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前總統川普執政4年期間，帶領美國退出多個多邊協定和國際組織，還一度揚言要退出北大西洋公約組織（NATO），民主黨籍的拜登上任後，矢言要重建美國與盟邦的關係。
拜登投書「華盛頓郵報」指出：「在全球面臨百年大疫、陷於不確定之際，此行攸關美國重新實現對盟邦的承諾。」
英國前首相布朗（Gordon Brown）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），這是美國與全球的關鍵時刻。
布朗問道：「能否恢復國際合作，還是我們仍處於民族主義、保護主義和某種程度的孤立主義主導的世界？」
●同心抗俄
在英國康瓦爾（Cornwall）舉行的G7峰會上，俄羅斯勢必將成各方關注的焦點。拜登在布魯塞爾會晤歐洲領袖和北約盟邦數日後，將前往日內瓦與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會。
全球最大肉品商JBS最近疑遭總部設於俄羅斯的犯罪集團以勒索軟體進行攻擊，加上蒲亭對迫使瑞恩航空（Ryanair）班機降落以逮捕機上異議記者的白俄羅斯提供經濟支持，都促使美國官員考慮採取更嚴厲行動。
在北約峰會期間，拜登也預計與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）會面。這是安卡拉當局向俄羅斯購買防禦系統激怒華府，恐在北約內部引發紛爭後，兩國召開的關鍵會議。
●上調企業稅
G7財長昨天達成一項具有里程碑意義的全球協議，將全球最低門檻企業稅的稅率定為15%，這可能對Alphabet旗下的谷歌（Google）、臉書（Facebook）和亞馬遜公司（Amazon） 等科技巨擘構成打擊。拜登和G7領袖可能會在康瓦爾高峰會上支持這項協議。
●COVID-19與疫苗專利豁免
隨著COVID-19全球死亡人數逼近400萬，拜登政府3日詳細說明在6月底前向全球捐贈8000萬劑疫苗的計畫，敦促盟友群起效法。
華府上個月改變方針，支持在世界貿易組織（WTO）協商豁免疫苗專利的倡議，以加快開發中國家疫苗生產速度，惹惱德國和英國。
歐洲外交官表示，在這個問題上幾乎找不到共識，他們認為任何折衷方案都需要數月時間才能敲定和實施，如果與開發中國家共享足夠疫苗從而減緩並終止疫情，也許此事結果仍然懸而未決。
●氣候變遷
拜登5月提出計畫，要求美國政府承包商與金融機構對投資面臨的氣候變遷風險更加透明，政府官員正在推動其他國家採取類似做法。
英國也希望各國政府要求企業通報這類風險，以此作為促進綠色計畫投資的一種方式。然而各方不太可能6月就取得共識，較可能在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）11月舉行的聯合國氣候峰會達成協議。
G7各國對碳定價看法分歧，國際貨幣基金（IMF）認為，這是遏止二氧化碳排放並在2050年前實現淨零排放的關鍵途徑。
●中國強迫勞動問題
儘管美國尋求與中國合作因應氣候變遷，拜登政府仍將敦促盟邦，就新疆強迫勞動的指控聯手對抗中國。
熟知內情的消息人士說，G7領袖料將在強迫勞動問題上採取強硬措辭。中國一直否認新疆存在任何侵犯人權的行為。（譯者：劉文瑜/核稿：林治平）1100607