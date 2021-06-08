COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡麵湯單喝太油膩？內行曝「做1料理」全驚豔：一秒上癮

▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 09:33:22

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始搶買泡麵。對此，7日一名男網友在《Dcard》好奇提問大家「會喝泡麵湯嗎？」貼文引發兩派論戰，更有內行網友分享，用泡麵的湯做「1料理」，讓人一吃瞬間上癮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在文中提到，自己剛剛泡了一碗泡麵，吃完麵條後剩下湯還沒喝完，直嚷「我都不喝的，好油喔！」並好奇詢問廣大網友「會喝泡麵湯嗎？」

▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「湯跟底下沉的料，是泡麵最重要的精華欸，喝爆！」「我粉包油包都只放一半，但一定會喝湯哈哈哈」、「我到高中才知道原來有人不會把泡麵湯喝完」、「湯才是整個重點精華」、「小時候煮泡麵，只喝泡麵湯不吃麵，現在想想真是怪胎」；不過，也有網友表示「只吃麵，湯喝幾口後就倒掉，朋友都說浪費，把泡麵吃成沾麵」、「只喝一口就好，畢竟麵已經吸很多湯了，不宜多喝」。

對此，更有內行網友分享，泡麵的湯可以用來做成蒸蛋，當作蒸蛋的高湯湯底，讓人一吃立刻上癮，「用湯做蒸蛋爆好吃」、「拿去蒸蛋！」「用泡麵湯蒸蛋好好吃」。（編輯：賴詠璿）

▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.31%41.69%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
25.98%74.02%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.73%30.27%
2021-06-05-2021-06-08
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀