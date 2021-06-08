中國遏止疫情有成　歐企加碼投資並遷入供應鏈

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這份調查報告說：「中國市場的恢復力，讓歐洲企業COVID-19疫情風暴期間得到亟需的避難所。」報告指出，中國去年初迅速遏止疫情並成功重啟經濟，使其成為2020年全球成長的主要動力，從法國精品巨擘LVMH到德國汽車製造商BMW等眾多歐企，都得靠中國救命。
受訪企業約73%通報去年賺錢，14%是收支平衡，使得歐洲企業儘管在全球疫情壟罩下，仍能保有與疫情前相當的獲利水準，凸顯中國國內市場的反彈驚人。約68%的受訪企業，對自身產業別未來兩年前景樂觀，高於去年的48%。
有1/4的受訪企業正藉由把生產線遷入中國或改用中國本地產品，擴大在中國的供應鏈，只有9%的受訪企業表示會把供應鏈遷出中國，是調查以來新低。
法新社報導，在即將與美國總統拜登舉行峰會前夕，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）為歐盟與中國達成的「中歐全面投資協定」辯護。拜登打算利用訪歐鞏固聯合陣線一致對抗俄、中。
米歇爾這週末將於英國康瓦爾（Cornwall）舉行的七大工業國（G7）領袖峰會期間與拜登會面，下週還要以地主之姿與拜登舉行美歐會談。他7日與媒體圈談話時表示，在川普釀成美歐間緊張後，拜登現正努力修復歐美的堅定夥伴關係，歐洲與中國打交道時也絕不會犧牲基本價值、自由與人權。
但米歇爾為歐盟磋商過程長達7年、歷經35輪談判所達成的中歐全面投資協定（CAI）辯護；中歐投資協定已因雙方間就人權議題相互制裁的爭端，在歐洲議會暫停審議。
米歇爾說：「我們想重新平衡與中國的經濟關係，過去幾年我們促進中國進入歐洲單一市場，但缺乏互惠與公平，這也是為何我們去年要加緊有關投資協定的談判。」
「我知道歐洲內部正為中歐投資協定的相關問題展開民主辯論，但我個人堅信，檯面上的這份協定可往正確方向邁出一大步。這是我們第一次採取措施促進歐洲企業投資，且根據協定，中國當局也已就社會權利做出有關的具體承諾。」（譯者：陳亦偉）1100608