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美歐峰會前　歐盟為歐中投資協議辯護

▲）歐洲聯盟（EU）與美國總統拜登舉行高峰會前，歐洲理事會主席力挺歐盟與中國達成投資協議之舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲）歐洲聯盟（EU）與美國總統拜登舉行高峰會前，歐洲理事會主席力挺歐盟與中國達成投資協議之舉。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-08 17:17:39

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）與美國總統拜登舉行高峰會前，布魯塞爾兩大領導人之一今天捍衛歐盟致力與中國達成投資協議之舉。

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歐盟「歐洲理事會」主席米歇爾（Charles Michel）本週末在英格蘭康瓦爾（Cornwall）和拜登見面後，下週將在布魯塞爾接待拜登展開美歐會談。

米歇爾在這一系列高峰會前對記者強調，拜登致力修補關係，代表歷經川普政府時代緊張後，美歐重回「堅強的夥伴關係」。

米歇爾也堅稱歐盟與越來越咄咄逼人的中國交涉時，不會「掩蓋我們的基本價值、基本自由與人權」；但他捍衛布魯塞爾與北京磋商「歐盟-中國全面投資協議」（EU-China Comprehensive Agreement onInvestment）之舉。這項協議的磋商最近因為人權制裁相關爭論而拖延。

米歇爾今晚接受法新社等記者群訪問時表示：「我們想重新平衡與中國的經濟關係，過去幾年我們決定加快進入我們單一市場的管道，但缺乏禮尚往來，也缺乏公平，因此我們去年嘗試加速與這項投資協議相關的談判。」

「我知道歐洲有很多針對這項投資協議問題的民主辯論，但我個人深信，現在檯面上的東西是朝著正確方向的巨大一步。」

「我們第一次針對促進歐洲公司投資有所動作，此外，根據這項提議中的協議，中國當局在社會權利方面也提出承諾。」

拜德國最後推一把之賜，歐盟和中國歷經7年辛苦協商，去年終於同意重大投資方案，但因北京針對歐洲議員與學者祭出制裁與簽證限制，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已暫停批准協議。

在拜登團隊希望集結美國傳統盟邦壓制中國崛起的華盛頓，「歐盟-中國全面投資協議」也引發質疑。上週，拜登非但沒有尋求與中國經濟發展更密切的關係，反而擴大中國企業黑名單。

米歇爾堅稱歐洲與中國往來時並非一味輕信，「簡單說好了，美國的立場是什麼？美國立場和歐洲相當類似，都把中國當成競爭者，但在必要時，和中國合作也是非常重要」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1100608

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