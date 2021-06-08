美歐峰會前　歐盟為歐中投資協議辯護

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米歇爾在這一系列高峰會前對記者強調，拜登致力修補關係，代表歷經川普政府時代緊張後，美歐重回「堅強的夥伴關係」。
米歇爾也堅稱歐盟與越來越咄咄逼人的中國交涉時，不會「掩蓋我們的基本價值、基本自由與人權」；但他捍衛布魯塞爾與北京磋商「歐盟-中國全面投資協議」（EU-China Comprehensive Agreement onInvestment）之舉。這項協議的磋商最近因為人權制裁相關爭論而拖延。
米歇爾今晚接受法新社等記者群訪問時表示：「我們想重新平衡與中國的經濟關係，過去幾年我們決定加快進入我們單一市場的管道，但缺乏禮尚往來，也缺乏公平，因此我們去年嘗試加速與這項投資協議相關的談判。」
「我知道歐洲有很多針對這項投資協議問題的民主辯論，但我個人深信，現在檯面上的東西是朝著正確方向的巨大一步。」
「我們第一次針對促進歐洲公司投資有所動作，此外，根據這項提議中的協議，中國當局在社會權利方面也提出承諾。」
拜德國最後推一把之賜，歐盟和中國歷經7年辛苦協商，去年終於同意重大投資方案，但因北京針對歐洲議員與學者祭出制裁與簽證限制，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已暫停批准協議。
在拜登團隊希望集結美國傳統盟邦壓制中國崛起的華盛頓，「歐盟-中國全面投資協議」也引發質疑。上週，拜登非但沒有尋求與中國經濟發展更密切的關係，反而擴大中國企業黑名單。
米歇爾堅稱歐洲與中國往來時並非一味輕信，「簡單說好了，美國的立場是什麼？美國立場和歐洲相當類似，都把中國當成競爭者，但在必要時，和中國合作也是非常重要」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1100608